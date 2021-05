Australien hat sich in der Pandemie abgeschottet. Nun werden vielfach Rufe nach Öffnung laut. Das gestaltet sich schwierig.

Lange galt Australien als multikulturelles Paradies: Menschen aus fast 200 Nationen leben auf dem fünften Kontinent. Doch während der Pandemie hat sich der Inselstaat abgeschottet. Manche sprechen gar von der „Festung Australien“.

Geschlossene Grenzen, strenge Quarantäneregeln sowie Kontaktverfolgung haben den Kontinent erfolgreich durch die Pandemie gebracht: Bisher registrierte das Land bei knapp 30.000 Infektionen nur 910 Todesfälle. Die fast hermetische Abriegelung führte aber dazu, dass zeitweise 40.000 Australier im Ausland festsaßen. Besonders die Regelung, die unter Androhung hoher Geldstrafen und Gefängnis Rückreisen aus Indien verbot, sorgte für Empörung: grassiert die Pandemie dort doch besonders furchtbar. Die Regel wurde Mitte Mai zwar wieder aufgehoben, der erste Flieger aus Indien ist in Australien gelandet. Aber 70 der 150 Passagiere wurden in Indien abgewiesen, nachdem sie oder ein Angehöriger positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Mehrere australische Experten für öffentliche Gesundheit plädieren dafür, die Staatsbürger im Rahmen einer „medizinischen Evakuierung“ nach Hause zu holen. Die politische Entscheidung dazu steht noch aus.

Kein Zeitplan für Öffnung

Obwohl seit April ein Reisekorridor mit Neuseeland besteht, hat Australien bisher keinen Zeitplan angegeben, wann es seine Grenzen für den Rest der Welt wieder öffnen will. Das Haushaltsbudget ist aktuell so berechnet, als würden die Grenzen noch bis mindestens Mitte 2022 zu bleiben. Das könnte mit der eher schleppend verlaufenden Impfkampagne zusammenhängen: Nur drei Millionen Dosen sind verimpft, bei 25 Millionen Australiern.

Liz Allen, Demografin an der Nationaluniversität in Canberra, ist deswegen in Sorge. Das Land habe von seiner Geografie profitiert und Glück gehabt. „Wir haben ein Loch gegraben und unseren Kopf hineingesteckt, und nun werden wir dort bleiben“, sagte sie. Es werde weder über Risiken diskutiert noch über den Bau von Quarantänestationen.

Im „goldenen Käfig“

Innes Willox, Chef des australischen Arbeitgeberverbands, ruft laut nach Öffnung: „Wir sind eine Wirtschaft, die auf offenen Grenzen aufgebaut ist.“ Australien brauche internationale Studenten, Touristen und Migranten. Noch seien die Wettbewerbsvorteile eines von der Welt abgeschnittenen Landes zu spüren. Doch die Frage sei, wie lange die Regierung das Volk noch in einem „goldenen Käfig“ halten könne.