Großbritannien ist raus. Nicht nur aus der Europäischen Union, auch aus dem Studentenaustauschprogramm „Erasmus plus“. Seit mehr als 30 Jahren unterstützt die EU damit junge Menschen bei Auslandsaufenthalten. Aber nach dem Brexit ist alles anders, nicht nur für Briten.

Es war ein Schock. Immer wieder hatte der britische Premier Boris Johnson beteuert, Großbritannien werde auch nach einem Brexit weiter am Studenten-Austauschprogramm „Erasmus plus“ der EU teilnehmen. An Heiligabend 2020 war dann alles plötzlich ganz anders. Das Programm sei zu teuer und benachteilige die Briten, argumentierte der Regierungschef. Es werde eingestellt.

Das heißt nun nicht, dass von einem Tag auf den anderen alle britischen Studenten aus den EU-Staaten und umgekehrt alle Kontinentaleuropäer aus den Hochschulen des Königreichs verschwinden werden. Im Rahmen der laufenden Förderung sind Studienaufenthalte und Praktika noch bis März 2023 möglich. Und Hochschulen können mit vorhandenen Erasmus-Mitteln weiter Studierende sowie Praktikanten fördern. An der neuen „Erasmus plus“-Generation (bis 2027) nimmt Großbritannien hingegen nicht mehr teil.

Bis heute gingen mehr als 5 Millionen Studierende mit „Erasmus plus“ ins Ausland

Das 1987 ins Leben gerufene „Erasmus“-Programm, das seit 2014 als „Erasmus plus“ mehrere Einzelprogramme zusammenfasst, hat bisher fünf Millionen Studierende bei einem Auslandsaufenthalt finanziell und organisatorisch unterstützt. Es sei eines der erfolgreichsten EU-Programme, teilt der Deutsche Akademische Auslandsdienst (DAAD) mit. 2020 beteiligten sich 18.305 Briten am europaweiten Austausch, fast doppelt so viele Kontinentaleuropäer studierten im Vereinigten Königreich. Rund 3300 Studierende sowie 1500 Praktikanten aus Deutschland kamen mit Erasmus plus nach Großbritannien.

Ohne Erasmus-Förderung ist ein dickes Finanzpolster nötig

Nun bedeutet der Austritt des Königreichs aus dem „Erasmus plus"-Programm nicht, dass überhaupt kein Europäer mehr in England, Schottland, Wales oder Nordirland studieren kann. Aber wer es tut, der muss jetzt ein richtig gutes Finanzpolster haben. Vor dem Brexit zahlten EU-Bürger im Königreich dieselben Studiengebühren wie die Einheimischen. Ab September, wenn in Großbritannien das neue akademische Jahr beginnt, gelten für Studenten aus der EU die gleichen Bedingungen wie für alle anderen ausländischen Kommilitonen: „Overseas Fees“ werden fällig, und die sind in der Regel doppelt so hoch wie die Gebühren für Einheimische. Da kann ein politikwissenschaftlicher Bachelor schon mal umgerechnet knapp 30.000 Euro kosten, ein Psychologie-Studium bis zu 40.000 Euro.

Die britischen Universitäten sind alles andere als begeistert vom Ausstieg aus „Erasmus plus“. Sie fürchten eine kulturelle Verarmung der Hochschulen, denen nun die vielfältigen Impulse durch die ausländischen Studierenden verloren gingen. Sie haben einen Brandbrief an die britische Regierung geschrieben. Einige haben inzwischen angekündigt, ihr Stipendienprogramm für Europäer auszuweiten. Aber damit ist nur die Förderung Einzelner möglich, nicht die von Tausenden wie bisher. Hinzu kommt, dass Studierende, die länger als ein halbes Jahr in Großbritannien bleiben wollen, nun ein Visum und eine zusätzliche Krankenversicherung brauchen, beides kostenpflichtig. Und: Sie dürfen nicht länger nebenher jobben. Zudem müssen Ausländer nachweisen, dass sie genug Geld für ihren Lebensunterhalt im Königreich auf der hohen Kante haben.

Boris Johnson preist „Turing-Programm“ als Ersatz

Als Ersatz für „Erasmus plus“ hat Johnson den Landeskindern ein eigenes, das „Turing-Programm“ in Aussicht gestellt. 35.000 junge Frauen und Männer sollen mit dessen Hilfe weltweit studieren können, nicht nur in der EU. Allein im ersten Jahr will London dafür umgerechnet 110 Millionen Euro locker machen. Allerdings werden nur Briten gefördert, die ins Ausland wollen. Ein Austausch von Studierenden findet nicht mehr statt. Zudem haben die Initiatoren des Programms vor allem die USA im Blick, und Commonwealth-Staaten wie Kanada und Australien – alles englischsprachige Länder. Fremdsprachenerwerb: Fehlanzeige.

Das Interesse, Fremdsprachen zu lernen, sei in Großbritannien sowieso im Schwinden begriffen, sagt John Goodyear. Der promovierte Germanist ist heute Fachbereichsleiter für Englisch als Fremdsprache an der Universität Birmingham. In seiner Zeit als Schulleiter in Oldenburg habe er beobachten können, dass es immer schwieriger wurde, in Großbritannien Austauschpartner für die deutschen Schüler zu finden. Fremdsprachen könnten im Königreich schon früh abgewählt werden, nur die Allerwenigsten gingen mit einer Fremdsprache in die dem Abitur vergleichbaren A-Levels. Entsprechend gering sei danach auch das Interesse an einem Fremdsprachen-Studium.

In Brexit-Gegenden hat es auch der Sprachunterricht schwer

Goodyear zufolge ist es kein Zufall, dass in den Schulbezirken, in denen fast keine Schüler mit Fremdsprachen in die A-Levels gingen, der Brexit hohe Zustimmungsraten erfahren habe. „Ich bin ein Arbeiterkind, und keiner aus meiner Familie hatte Beziehungen zum Ausland. Nur durch meine Fremdsprachenlehrer hat sich mir diese Tür geöffnet“, erzählt Goodyear, der inzwischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Heutzutage gebe es leider immer weniger Fremdsprachenangebote an den Schulen und damit immer weniger Lehrer, die Interesse für Sprachen und andere Länder wecken könnten. Das alles habe mit zum Brexit-Votum beigetragen. Und der Brexit verstärke diese Entwicklung. Ein regelrechter Teufelskreis, meint der 40-Jährige.

„Briten glauben, sie brauchen keine Fremdsprachen“

Einer der letzten Briten, die noch in den Genuss von „Erasmus plus“ kommt, ist der 20-jährige Luke Wearn aus Reading in der Nähe von Cambridge. Im dritten Semester studiert er Germanistik auf Lehramt. Von den 1700 Schülern seiner Schule sei er als Einziger mit Deutsch in die A-Levels gegangen, nur drei weitere Schüler mit Spanisch und zehn mit Französisch. „Junge Briten glauben, sie brauchten keine Fremdsprachen. Alle anderen sprächen ja Englisch. Diese Einstellung ist weit verbreitet, und mit dem Brexit ist es noch schlimmer geworden“, beklagt der Student. Ihm hätten Austausche und Auslandsaufenthalte immer unglaublich viel Spaß gemacht. Und auf seine Erasmus-Zeit in Deutschland habe er sich riesig gefreut. Diese Freude hat ihm die Corona-Pandemie jetzt ziemlich verdorben. Als Lehramtsassistent an einer Darmstädter Berufsschule wollte er Erfahrungen sammeln. Jetzt ist die Schule seit Monaten zu und Luke sitzt in seinem kleinen Zimmer. Seine Schüler sieht er nur online. Und auch die Zukunftsaussichten in der Heimat sind alles andere als rosig. Denn wenn das Interesse an Fremdsprachen sinkt, werden auch immer weniger Lehrer gebraucht.

Die Lebensplanung von Marion Lebegue aus Nancy hat der Brexit ebenfalls kräftig durcheinandergebracht. Sie studiert im zweiten Jahr Spanisch an der Universität Glasgow. „Das ist optimal, ich lerne quasi zwei Sprachen auf einmal“, erklärt die 21-Jährige. An der Uni Spanisch und in ihrem Umfeld Englisch. Auch wenn sie das Glück habe, zumindest ihren Bachelor noch in Glasgow machen zu können, so sei ihr ein Weiterstudieren in Schottland nun verbaut. „Ich kann mir das dann einfach nicht mehr leisten“, sagt die Französin.

Masterstudium in den Niederlanden statt in Großbritannien

Auch ihre Studienkollegin Crystel Astorga wird Glasgow verlassen. Die Wienerin ist froh, dass sie in der Endphase ihres Bachelor-Studiums ist und noch voll von „Erasmus plus“ profitieren konnte. „Das lief alles so reibungslos“, erzählt die Studentin. Business Management und Italienisch hat sie belegt. Die Zeit in Schottland habe sie auch persönlich weitergebracht. Sie habe viel gesehen, sei in ganz Großbritannien herumgereist. Zur Zeit ist sie bei ihrer Mutter in Wien – wegen Corona. Noch einmal wird sie nach Glasgow reisen. Sie muss ihr WG-Zimmer räumen. Ihr Masterstudium werde sie wahrscheinlich in den Niederlanden aufnehmen, erzählt die 24-Jährige. „Im Gegensatz zu Großbritannien ist das Land sehr zukunftsorientiert.“

Ihre schottischen Freunde, die schämten sich regelrecht für das Handeln ihrer Regierung und fühlten sich nicht mehr zu Großbritannien gehörig, erzählt Marion Lebegue. Gerade die Jungen seien sauer, weil sie bei der Brexit-Abstimmung im Jahr 2016, die ihnen die Zukunft nun verbaue, noch nicht hatten wählen dürfen. An der Uni herrsche große Unsicherheit darüber, wie es weitergehen werde.

Die britischen Unis verlieren an Internationalität

Die Internationalität britischer Unis sei immer ein großer Standortvorteil gewesen, darin sind sich Marion und ihr Studienkollege Freddy Ykema einig. Abgesehen von den wenigen sehr renommierten Hochschulen wie Oxford und Cambridge würden die anderen in Zukunft wohl nicht mehr so viele ausländische Studierende und Dozenten anlocken können. Das sei dann zu kompliziert und zu teuer. Der Niederländer Freddy Ykema, der in Glasgow Geschichte und Deutsch im Nebenfach studiert, hat durch seine Mutter noch einen britischen Pass. „Overseas-Fees“ müsste er daher nicht bezahlen. Dennoch würde das Studium teurer, sollte der 21-Jährige seinen Traum verwirklichen und den Master in Oxford oder Cambridge machen. Die Erasmus-Förderung fällt nämlich weg.

Erasmus hat es auch möglich gemacht, dass Freddy Ykema zusammen mit seinem britischen Studienkollegen Elliot Lashmar-Bolton im vergangenen Sommer durch Deutschland geradelt ist. Die beiden haben an der Gutenberg-Universität in Mainz ein Auslandsjahr verbracht. „Die Sprache im Land selbst zu erleben, das ist immens wichtig“, sagt der 23-Jährige Deutsch- und Linguistikstudent Elliot. Er habe so viel erlebt, so viele Freundschaften geschlossen. „Das alles wird den jüngeren Briten nun genommen.“

Einen Mietvertrag ausfüllen und den Müll richtig trennen

„Als Mensch wachsen“, mal die Perspektive wechseln, das ist auch für Samuel Gardener das, was ein Auslandssemester so wichtig macht. Während seines Studiums der Wirtschaftswissenschaften und der Germanistik hat er zehn Monate in Frankfurt verbracht. In dieser Zeit habe er nicht nur gelernt, einen deutschen Mietvertrag auszufüllen und Müll richtig zu trennen, er habe auch viele Freundschaften geschlossen. „Egal, in welches EU-Land ich jetzt reise, es gibt jemanden, den ich kenne“, sagt der Student aus Birmingham. Sein Kommilitone Harvey Jones, der moderne Sprachen studiert und in Tübingen Deutsch gelernt hat, ist fasziniert von der Vielfalt der Kulturen, die er in dem internationalen Kurs kennengelernt hat. Dass all dies zukünftigen Generationen mit dem Brexit verbaut wurde, macht die Studenten traurig und richtig wütend.

Ein kleiner Trost zum Schluss: Das EU-Förderprogramm für Forschung und Innovation „Horizon Europe“ hat den Brexit überlebt. Als assoziierter Partner nimmt Großbritannien an dem milliardenschweren Programm für Forscher teil, das 2021 gestartet ist und bis 2027 läuft.