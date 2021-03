Am Montag wurden 3145 Covid-19-Patienten auf deutschen Intensivstationen verzeichnet. Mediziner rechnen mit einem rasanten Anstieg in den kommenden Wochen. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreicht den höchsten Stand seit Ende Januar.

Mit mehr als 3000 belegten Intensiv-Betten durch Covid-19-Patienten liegt die Belastung der Krankenhäuser im Moment so hoch wie zu den Spitzenzeiten in der ersten Welle im Frühjahr 2020. Das geht aus dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervor. „Davor hatten wir bereits Ende Februar gewarnt und das bereitet uns große Sorgen“, sagte Divi-Präsident Gernot Marx. Er erwarte in den nächsten Wochen „einen rasanten Anstieg der Patienten, da die Welle der Intensivpatienten immer zwei bis drei Wochen der Infektionswelle nachrollt“. Auf dem Höhepunkt der zweiten Corona-Welle Anfang des Jahres waren mehr als 5700 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt.

Die Infektionslage in Deutschland verschlechtert sich auch nach Angaben des Robert-Koch-Instituts rasant. So steckten sich zuletzt knapp 60 Prozent mehr Menschen nachweislich mit dem Coronavirus an als noch vor zwei Wochen. Das RKI gab die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz – also die Anzahl an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche – am Montagmorgen mit 107,3 an. Das ist der höchste Stand seit 26. Januar. Vor 14 Tagen lag die Inzidenz noch bei 68,0.

Mutante dominiert

Das Infektionsgeschehen hatte um Weihnachten herum seinen bisherigen Höhepunkt erreicht. Dann waren die Zahlen bis Mitte Februar deutlich gefallen. Ein Grund für den erneuten Anstieg – trotz Lockdowns – dürfte die ansteckendere und wohl auch etwas gefährlichere Corona-Variante B.1.1.7 sein, die das Infektionsgeschehen in Deutschland mittlerweile dominiert.

Im Laufe des Montags wollten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen beraten.

Richter verwerfen Regelung teilweise

Vor Beginn des Treffens sorgte ein Gerichtsurteil in Nordrhein-Westfalen für Aufsehen: Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster kippte die Corona-Beschränkungen im Einzelhandel teilweise. Das Kriterium, ob ein Warensortiment Grundbedarf sei, könne eine Besserstellung bestimmter Geschäfte nicht mehr ohne Weiteres begründen, so die Richter. Die Regelungen verstießen nach Auffassung des Gerichts „in ihrer derzeitigen Ausgestaltung“ gegen den verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz. Geklagt hatte ein Media-Markt.

Die Landesregierung in Düsseldorf reagierte auf das Gerichtsurteil prompt. Die Kundenbegrenzung pro Quadratmeter sowie die Terminbuchung wurden auf mehr Geschäfte als zuvor ausgeweitet, wie aus einer Mitteilung des Landesgesundheitsministeriums vom Montag hervorgeht.