Arbeitgeber in besonders sensiblen Bereichen wie Kitas, Schulen und Pflegeheimen sollen künftig nach dem Corona-Impfstatus ihrer Beschäftigten fragen dürfen. Darauf hat sich die Koalition geeinigt.

Die Auskunftspflicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soll so lange gelten, wie die epidemische Lage von nationaler Tragweite besteht. Ein generelle Auskunftspflicht in den Betrieben, wie Union und Arbeitgeber sie verlangt hatten, wird es nicht geben.

Die Neuregelung soll für arbeitsorganisatorische Abläufe genutzt werden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Er nannte dabei Dienstpläne. Es könne nicht zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen deswegen kommen, weil jemand nicht geimpft sei.

In den betroffenen Einrichtungen dürfen die Arbeitgeber „personenbezogene Daten eines Beschäftigten über dessen Impf- und Serostatus in Bezug auf die Coronavirus-Krankheit verarbeiten, um über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder über die Art und Weise einer Beschäftigung zu entscheiden“, heißt es in dem Gesetzentwurf. Das neue Gesetz soll am kommenden Dienstag im Bundestag und am Freitag im Bundesrat beschlossen werden.

Wirtschaftsminister fordert weitergehende Regelung

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte dem „Spiegel“, in Krankenhäusern gelte seit vielen Jahren „aus gutem Grund“, dass ein Arbeitgeber seine Beschäftigten im Patientenkontakt fragen dürfe, ob sie gegen Infektionskrankheiten geimpft seien. In Heimen, Kitas oder Schulen seien den Beschäftigten Menschen anvertraut, die einen besonderen Schutz bräuchten, argumentierte Spahn. Eine weiter gefasste Auskunftspflicht würde zwar Sinn machen. „Aber dafür sehe ich aktuell keine Mehrheit im Parlament“, sagte Spahn.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) forderte die SPD auf, weitergehenden Regelungen zuzustimmen. Auch die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) forderte weitergehende Regelungen. „Es ist erstaunlich, dass aufgrund der Blockade eines Koalitionspartners dem betrieblichen Gesundheitsschutz Steine in den Weg gelegt werden“, erklärte BDA-Präsident Rainer Dulger.

Nein der Bildungsgewerkschaften

Die SPD-Gesundheitsexpertin Sabine Dittmar verteidigte allerdings das Nein der SPD zu weitergehenden Reglungen. „Angestellte haben grundsätzlich das Recht, Auskünfte über gesundheitliche Aspekte gegenüber ihrem Arbeitgeber zu verweigern“, erklärte sie. „Ausnahmen davon müssen sehr gut begründet und eng eingegrenzt sein.“

Gewerkschaften aus dem Bildungs- und Erziehungsbereich lehnen die Möglichkeit der Impfstatus-Abfrage in Kitas und Schulen ab. Persönliche Daten stünden aus „gutem Grund“ unter besonderem Schutz. „Diesen Schutz müssen wir gewährleisten“, sagte die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Maike Finnern.

