Der frühere brandenburgische AfD-Chef Andreas Kalbitz lässt nach seinem Parteiausschluss sein Amt als AfD-Fraktionsvorsitzender im Landtag vorerst ruhen.

Potsdam. Das gelte bis zu einer Entscheidung des Landgerichts Berlin im einstweiligen Rechtsschutzverfahren gegen den Parteiausschluss, sagte Kalbitz am Dienstag nach einer Sondersitzung der AfD-Landtagfraktion. Sein Antrag, den Fraktionsvorsitz ruhen zu lassen, sei einstimmig angenommen worden.

Das Bundesschiedsgericht der AfD hat Kalbitz Ende Juli aus der Partei ausgeschlossen, weil er Mitgliedschaften in rechtsextremen Organisationen verschwiegen haben soll. AfD-Chef Jörg Meuthen drohte der brandenburgischen AfD-Fraktion danach Konsequenzen an, falls Kalbitz weiter Fraktionsmitglied bleibt und den Fraktionsvorsitz behält. Kalbitz will vor Gericht gegen den Parteiausschluss vorgehen.

