Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der neue Hauptstadtflughafen BER nimmt, oh Wunder, nach 14 Jahren Bauzeit endlich den Betrieb auf. Die Turbulenzen und das dabei versenkte Geld sollten als Warnung dienen bei der Planung künftiger Großprojekte.

Viele Menschen in der Region Berlin-Brandenburg haben schon nicht mehr daran geglaubt. Doch am Samstag heißt es tatsächlich für den Großflughafen BER: Ready for take off. Fast ein