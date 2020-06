Die Mainzer Regierung beschließt: Ab diesem Freitag müssen Menschen, die aus Corona-Risikoregionen kommen, ein negatives Testergebnis mit sich führen – oder sich zwei Wochen lang in Quarantäne begeben.

Alternativ zur Quarantäne können die Betroffenen einen negativen Coronatest vorlegen, der aber nicht älter als 48 Stunden sein darf. Durchreisen seien ebenfalls erlaubt. Betont wurde in Mainz, dass Beherbergungsbetriebe für die Quarantäne grundsätzlich nicht geeignet seien. Die Verantwortung für die Einhaltung der Quarantänepflicht tragen die Menschen, die aus dem Risikogebiet kommen. Bei Verstößen drohen Bußgelder.

„Wir wollen als Landesregierung keine Lex-Gütersloh, sondern eine Regelung, die für Risikoregionen im In- und im Ausland gilt“, betonten Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) und Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) bei der Vorstellung des Beschlusses, den andere Bundesländer in ähnlicher Form bereits zuvor getroffen hatten. Hintergrund ist unter anderem ein massiver Corona-Ausbruch beim Fleischbetrieb Tönnies im Landkreis Gütersloh.

Keine Unterschiede

Risikoregionen innerhalb Deutschlands seien die, in denen binnen sieben Tagen die Rate der Neuinfektionen mit dem Coronavirus höher als 50 pro 100.000 Einwohner liege, teilte die Staatskanzlei in Mainz am Donnerstag weiter mit. Die Regelung trete rechtzeitig zum Start der Schulferien in den ersten Bundesländern in Kraft. Es könne für Rheinland-Pfalz „als Land im Herzen Europas keinen Unterschied machen, ob sich ein hohes Infektionsgeschehen zum Beispiel im benachbarten Ausland oder in einem deutschen Landkreis ereigne“.

Besucher aus den deutschen Corona-Brennpunkten Gütersloh und Warendorf dürfen ab sofort auch nicht mehr in baden-württembergischen Hotels, Herbergen, Campingplätzen und anderen ähnlichen Einrichtungen übernachten, verkündete die Landesregierung in Stuttgart. Die Anzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Mitarbeiter einer Dönerfleischproduktion in Moers bei Duisburg hat sich unterdessen auf 79 erhöht. Laut Robert-Koch-Institut ist in Deutschland derzeit jeder 13.000. Mensch infiziert.

WHO warnt Europäer

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat angesichts eines Anstiegs der Infektionszahlen in Europa vor Nachlässigkeit im Kampf gegen die Corona-Pandemie gewarnt. „Vergangene Woche gab es in Europa erstmals seit Monaten einen Anstieg der wöchentlichen Fallzahlen“, sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge, am Donnerstag bei einer Online-Pressekonferenz. 30 europäische Länder hätten innerhalb der zwei vergangenen Wochen steigende Infektionszahlen gemeldet. Die Corona-Krise in den USA verschärft sich derweil erneut dramatisch, vor allem im Süden des Landes.