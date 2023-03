Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Schottland haben Befürworter einer Unabhängigkeit künftig eine klare Mehrheit im Parlament. Regierungschefin Sturgeon will das nutzen und setzt auf ein neues Referendum.

Ein Rekord mit einem kleinen Wermutstropfen: Es ist der vierte Wahlsieg in 14 Jahren, aber es hat nicht ganz gereicht. Die Scottish National Party (SNP) gewann in den Wahlen zum Regionalparlament in Edinburgh