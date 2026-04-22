Wer in Großbritannien nach dem 1. Januar 2009 geboren wurde, darf bald keinen Tabak mehr legal kaufen. Was das neue Tabakgesetz für die Menschen und das Land genau bedeutet.

Der britische Gesundheitsminister Wes Streeting nannte es „einen historischen Moment für die Gesundheit der Nation“: Eines der weltweit schärfsten Anti-Tabak-Gesetze hat jetzt das Parlament passiert. Es braucht jetzt nur noch den Royal Assent, die Zustimmung von König Charles III. Doch das ist Formsache.

Die „Tobacco and Vapes Bill“ schreibt de facto ein lebenslanges Rauchverbot für alle vor, die ab dem 1. Januar 2009 geboren wurden. Personen, die heute 17 Jahre oder jünger sind, werden zukünftig im Königreich nie mehr legal Tabakprodukte kaufen dürfen. Damit soll das Land rauchfrei gemacht werden. „Vorbeugung ist besser als Heilung“, sagte Streeting, „diese Reform wird Leben retten und ein gesünderes Britannien schaffen.“

Rauchen kostet Gesundheitswesen Milliarden

Rauchen ist die größte vermeidbare Ursache von Krankheit und Tod im Königreich. Etwa 80.000 Menschen sterben jährlich an seinen Folgen. Vier von fünf Rauchern gewöhnen sich das fragwürdige Vergnügen an, bevor sie 20 Jahre alt sind. Zwar ist das Heer der Nikotinabhängigen über die Jahre kleiner geworden, aber noch immer ist Rauchen Hauptursache für Krebserkrankungen.

Tabaksucht verursacht für die Volkswirtschaft Kosten in Höhe von rund 18 Milliarden Pfund (knapp 21 Milliarden Euro), während die Tabaksteuer dem Staatssäckel nur knapp neun Milliarden Pfund einbringt. Künftige Generationen erst gar nicht in Versuchung zu führen, ist das Ziel des Gesetzes – und es ist angesichts der Zahlen sinnvoll.

Mehrheit der Briten für Verbot

Auch politisch ist es ein Selbstläufer. Es hat breite Unterstützung in beiden Kammern des Parlaments sowie bei den Parteien – Labour hatte die Idee ursprünglich angeregt, dann hatte die konservative Vorgängerregierung sie übernommen, konnte aber ein entsprechendes Gesetz wegen der vorgezogenen Wahlen nicht mehr durchs Parlament bringen, bevor Labour es nach dem Wahlsieg 2024 wieder aufgriff. In der Bevölkerung ist das Gesetzesvorhaben ebenfalls populär: 69 Prozent der Briten wollen es.

Das Gesetz weitet das schon bestehende Rauchverbot in Innenräumen aus. So wird das Paffen auch außerhalb von Spielplätzen und Schulen verboten. Allerdings machte die Regierung einen Rückzieher bei Biergärten und den Außenbereichen von Pubs und Bars, nachdem es einen öffentlichen Aufschrei gegeben hatte und Boulevardzeitungen titelten, dass Labour den Leuten „die Zigarette zum Bier“ verbieten will.