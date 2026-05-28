Kanada und Deutschland, einst ungleiche Partner, sind füreinander sehr verlässliche Freunde geworden. Die Spannungen mit den USA lassen beide noch enger zusammenrücken.

Die Serie gegenseitiger deutsch-kanadischer politischer und akademischer Treffen ist mehr als ein Rückblick auf 75 Jahre diplomatischer Beziehungen zwischen den Ländern. Die angespannte geopolitische Lage, insbesondere das belastete Verhältnis zum bislang wichtigsten und einst verlässlichsten Partner USA, lässt die beiden durch den Atlantik getrennten Länder näher zusammenrücken. Unter dem Motto „75 Jahre: Eine wachsende Partnerschaft“ wird die Festigung der Freundschaft zwischen beiden Ländern in diesem Jahr gefeiert.

Am Anfang 1951 habe eine „Beziehungen zwischen Ungleichen“ gestanden, meint Claudius Völkel, Politikprofessor an der University of Ottawa. Auf der einen Seite das nach seiner Niederlage im Zweiten Weltkrieg geteilte und durch die Verbrechen der Nationalsozialisten belastete Deutschland, das die Re-Integration in die internationale Staatengemeinschaft in West und Ost suchte, auf der anderen Seite Kanada, das in beiden Weltkriegen zu den siegreichen Alliierten gehörte. Daraus habe sich aber eine hochgradig verlässliche Partnerschaft entwickelt, die ihren Ausdruck in vielen Abkommen und Kooperationen finde. Geostrategische Veränderungen und Spannungen mit den USA rücken Kanada nun „greifbar näher an die Europäische Union“, resümiert Völkel.

Beitrag zur Befreiung Deutschlands

Kanadische Truppen waren im letzten Kriegsjahr nach Norddeutschland vorgerückt und hatten ihren Beitrag zur Befreiung Deutschlands von der Nazi-Diktatur geleistet. Ein wichtiger Teil der gemeinsamen Geschichte und der Bindungen zwischen Kanada und Deutschland liegt in der Stadt Lahr am Schwarzwald. Nachdem Frankreichs Präsident Charles de Gaulle 1966 den Rückzug seines Landes aus der militärischen Struktur der Nato verkündet hatte, verlegte Kanada seine Luftstreitkräfte aus Ostfrankreich nach Deutschland. Der von den Franzosen aufgegebene Flugplatz in Lahr wurde zum kanadischen Stützpunkt. Von 1967 bis zum Abzug 1993 waren in Lahr ständig rund 5000 kanadische Soldaten stationiert. Mit Zivilangestellten und Familienmitgliedern lebten über diese Zeit schätzungsweise 200.000 Kanadier in Lahr.

Zur deutsch-kanadischen Geschichte gehört auch die „Open Skies“-Konferenz in Ottawa im Februar 1990. Dort versammelten sich die Außenminister der Nato und des Warschauer Paktes, um als vertrauensbildende Maßnahme militärische Aufklärungsflüge über ihrem Gebiet zu erlauben. Am Rande der Konferenz sprachen die Außenminister der USA, Großbritanniens, Frankreichs, der Sowjetunion und der beiden deutschen Staaten – Oskar Fischer (DDR) und Hans-Dietrich Genscher (BRD), über die Zukunft Deutschlands. Das Ergebnis war die Einigung auf die „Zwei plus Vier“-Gespräche, die zur deutschen Einheit führten.

Millionen Kanadier haben deutsche Wurzeln

Die Verbindungen sind heute eng und vielfältig. Nahezu drei Millionen Kanadierinnen und Kanadier haben deutsche Wurzeln, Hunderttausende kommen jährlich als Touristen in das jeweils andere Land. Die Kontakte zwischen Universitäten und Forschungseinrichtungen sind stark, staatliche Programme fördern Reisen und Studium. Der Kulturaustausch blüht. Der beiderseitige Handel wächst stark seit Abschluss des Handelsabkommens Ceta. Deutschland sichert sich mit der Hilfe Kanadas bei kritischen Rohstoffen ab. Beide Länder sind durch Nato und multilaterale Abkommen – etwa mit Norwegen und Dänemark zur Zusammenarbeit im Nordatlantik – miteinander verbunden. Dieses Band über den Atlantik wird intensiv geknüpft, und es kommt beiden Länder sehr zugute.