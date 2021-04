CDU und CSU verschleppen die Wahlrechtsreform. Das ist ein unwürdiges Schauspiel. Kein Bürger versteht noch, dass die Abgeordneten nicht in der Lage sind, in eigener Sache zu entscheiden.

Es gibt einen alten Witz, der den jiddischen Begriff Chuzpe erklärt: Chuzpe besitzt jemand, der seine Eltern umbringt und vor Gericht um mildernde Umstände bittet, weil er doch Vollwaise sei. Das deutsche Wort Dreistigkeit beschreibt dieses Verhalten nur annähernd.

Mit Mord und Totschlag hat die Reform des Wahlrechts zwar nichts zu tun, aber selten hat eine Fraktion mit so viel Chuzpe agiert wie bei diesem Thema. Und diese Fraktion ist die von CDU und CSU.

Nicht das geringste Interesse an einer Reform

Die Behauptung ist nicht übertrieben, dass die christlichen Schwesterparteien jahrelang das Thema sträflich ignoriert haben und jeden Versuch einer Lösung mit arrogantem Schulterzucken zu den Akten legen ließen. Als es schon fünf nach zwölf war, hüpften die Unionisten aus den Büschen und ließen verbreiten, nachdem nun alles gescheitert sei, müsse die Union „wieder einmal“ Retter in der Not sein. Wie beschämend ist diese Erlöser-Attitüde von Abgeordneten, die bislang nicht das geringste Interesse an einer Wahlrechtsreform erkennen ließen! Eine Reform, die dringend notwendig ist, damit der Bundestag wegen Überhang- und Ausgleichsmandaten nicht aus allen Nähten platzt.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus, der sich irrtümlich in der Rolle des edlen Recken sieht, ließ die um eine Lösung bemühten Abgeordneten am langen Arm verhungern. So duldete er, dass der seit einem Jahr vorliegende Entwurf der drei Oppositionsparteien FDP, Linke und Grüne kurz vor der endgültigen Abstimmung im Bundestag stillschweigend versenkt wurde. Ein kleiner Geschäftsordnungstrick mit Hilfe der SPD – und der einzige Gesetzentwurf, der überhaupt zur Wahlrechtsreform vorliegt, war zerschossen. Nun gibt es nichts, worüber der Bundestag abstimmen kann. Alle Modelle, über die nun diskutiert wird, sind Gedankenspiele, denen jede Beschlussfähigkeit fehlt.

Welcher Weg führt aus der Misere?

Knapp ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl, während schon erste Wahlkreiskandidaten nominiert werden, wird die Reform also auf die lange Bank geschoben. Die Union hat damit dem Ansehen der Politik einen Bärendienst erwiesen. Eine Problemlösung für die Wahl 2021 ist schlechterdings nicht mehr möglich, von einigen wohl auch nicht gewollt. Kein Bürger versteht noch, dass der Bundestag nicht in der Lage ist, in eigener Sache zu entscheiden.

Wie aber kann es einen Weg aus dieser Misere geben? Die kleineren Oppositionsparteien, die selten Direktmandate erringen, wollen vor allem die Anzahl der Wahlkreise massiv verkleinern. Die Union kann sich das inzwischen wenigstens moderat vorstellen, die SPD lehnt das ab. Die Sozialdemokraten sind auf dem gefährlichen Trip, eine feste Größe für den Bundestag festlegen zu wollen, was die Gefahr birgt, überzählige Abgeordnete zu „kappen“. Das dürfte verfassungswidrig sein, wenn ein Wahlkreisgewinner sein Mandat nicht antreten darf, weil der „Deckel“ auf dem Bundestag schon geschlossen ist. Die CSU, deren Abgeordnete alle Wahlkreisgewinner sind, will sieben Überhangmandate nicht ausgleichen lassen. Das würde das Kräfteverhältnis im Bundestag verzerren, aber der Partei aus Bayern nicht schaden. Zumindest haben die CSU-Leute das ganz genau ausgerechnet.

Jetzt kommt die Sommerpause ...

Fazit: Der Bundestag geht ohne neues Wahlrecht in die Sommerpause. Im September könnte es zu einem Kompromiss kommen, dann aber ist es unwahrscheinlich, dass die Reform bis nächstes Jahr umgesetzt wird. Eine vertane Chance.

Ohne die Chuzpe der Union hätte es gelingen können.