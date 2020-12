Seit vielen Jahren unterstützen RHEINPFALZ-Leser die Arbeit mehrerer Heime in Indien. Dort bekommen Mädchen aus benachteiligten Familien eine Chance für einen Beruf – und auf ein besseres Leben. Doch 2020 kam das Virus auch nach Indien.

Liebe Leserinnen und Leser,

vor 25 Jahren bin ich, ihre langjährige Indien-Korrespondentin, durch einen Zufall auf die indischen Schwestern des Ordens Helpers of Mary gestoßen. Sie leisteten so großartige Entwicklungsarbeit, dass ich ihnen damals spontan vorschlug, die Arbeit zu unterstützen. Das haben in der Folge auch die Leser der RHEINPFALZ mit großer Hilfsbereitschaft getan.

Mit dem Geld, das aus verschiedenen Quellen floss, konnten wir zum Beispiel 150 Mädchen lepröser Bettler-Eltern Trinkwasser verschaffen, sie in die Schule schicken und uns um ihre Vollversorgung kümmern. Wir bohrten für Erdbebenopfer Brunnen, organisierten ein großes Kleinkreditnetz, um Frauen selbstständig zu machen – und versorgen bis heute schwangere Frauen und Kleinstkinder mit Nahrungsmitteln.

Früher hießen sie „Unberührbare“

Und wir haben über das 2009 von mir ins Leben gerufene Projekt Lift e.V. mit Sitz in Hamburg 300 Mädchen jedes Jahr eine neue, eine bessere Lebensperspektive geben können. Kinder, die zu den am meisten verachteten und diskriminierten Menschen in Indien gehören, haben bei den Helpers of Mary Schutz, Förderung und Zukunft gefunden. Sie, liebe RHEINPFALZ-Leserinnen und -Leser, haben uns dafür zusammen mit anderen Spendern insgesamt rund zwei Millionen Euro zukommen lassen.

Diese Mädchen sind benachteiligt, weil sie zu den Dalits gehören (früher nannte man sie „Unberührbare“) oder zu den Adivasi (Angehörige der Ureinwohnerstämme Indiens). Oder weil sie gar Nachkommen der Sklaven aus Afrika sind – dazuhin noch weiblich, also schon deshalb unterprivilegiert.

Früher unvorstellbar

Die Mädchen besuchen die Schule bis zur 10. Klasse oder bis zum Abitur, einige gehen sogar aufs College. All das war bisher in ihren Familien, in denen keiner lesen kann, unvorstellbar. Unvorstellbar war auch, dass fast alle dieser Mädchen eine Berufsausbildung machen. Die beliebtesten Berufe sind Krankenschwester, Lehrerin, Sekretärin, Buchhalterin und Geschäftsfrau.

Mit Ihren Spenden wurde also viel erreicht. Jahr für Jahr ging es immer weiter voran in den von Lift unterstützten Kinderheimen in Anugraha, Shanti Dhama, Balwatika und im Collegeheim Premanjali. Doch dann kam Corona.

Strom fließt nicht verlässlich

„Das Jahr 2020 ist für uns zu einem Null-Jahr geworden“, schrieb mir kürzlich eine der Schwestern ganz verzagt. Denn seit dem Total-Lockdown am 25. März findet kein normaler Schulunterricht mehr statt; die Kinder sitzen bei ihren Eltern in abgelegenen Dörfern fest. Erst vor einigen Tagen durften wenigstens die Mädchen der Klassen 8 bis 12 und die Collegestudentinnen in die Heime zurückkehren, wo sie am Online-Unterricht teilnehmen. In der Realität gelingt dies freilich nur in Premanjali.

Wie soll das Lernen per Video auch funktionieren in primitiven Lehmhütten, die keinen verlässlichen Stromanschluss haben, wo Computer oder Handys Mangelware sind? Doch die tatkräftigen Marys wussten auch diesmal Rat. Zusammen mit Lebensmittelrationen haben sie alle vier Wochen Schulbücher, Schreibmaterial und Hausaufgaben in die Dörfer geschickt. Immerhin etwas.

Aus ganzem Herzen

Ich bin indes überzeugt, dass bald wieder in allen Heimen Kindergeschrei zu hören ist. Für all die Jahre, die Sie so verlässlich geholfen haben, danke ich Ihnen aus ganzem Herzen. Und verbinde diese Glückwünsche mit dem Wunsch, dass Sie vielleicht auch dieses Jahr wieder ein bisschen Geld für unsere Mädchen in Indien übrig haben. Bleiben Sie gesund.

Ihre Gabriele Venzky

Spendenkonto

Lift e.V., IBAN DE79 2005 0550 1009 3000 03. Für Spenden bis 200 Euro reicht der Bankauszug als Nachweis zum Absetzen. Wenn Sie aber eine Spendenquittung haben wollen, geben Sie bitte unbedingt Namen und Adresse an. Weitere Informationen im Internet: www.liftindien.de