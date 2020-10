Mehrere weitere Großstädte, darunter Mainz, Köln und Stuttgart, verzeichnen binnen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Die Debatte um Sperrstunden, Beherbergungsverbote und einheitliche Bußgelder geht weiter.

Nach Berlin, Bremen und Frankfurt meldeten am Wochenende unter anderem auch Mainz, Köln, Stuttgart und Essen, in ihrem Stadtgebiet sei die Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche nun überschritten. Diese ist der von Bund und Ländern vereinbarte Grenzwert. Wird er nicht eingehalten, werden zusätzliche Maßnahmen ergriffen.

In Berlin trat am Wochenende deshalb eine nächtliche Sperrstunde in Kraft, Stuttgart bereitet diese vor. Auch die Maskenpflicht wird vielerorts verschärft. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte bundesweit einheitliche Bußgelder von 250 Euro. In Bayern gilt dieser Regelsatz bereits.

Zwei-Wochen-Vergleich auffällig

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag meldeten die Gesundheitsämter innerhalb eines Tages 3483 neue Corona-Infektionen. An Sonntagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, auch weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten melden. Allerdings zeigt ein Wochenvergleich den starken Anstieg: Am Sonntag vor einer Woche waren 2279 Neuinfektionen gemeldet worden, am Sonntag vor zwei Wochen 1411. Am vergangenen Freitag hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Oberbürgermeistern der elf größten deutschen Städte über die Lage beraten. An der Entwicklung in den Ballungsräumen zeige sich, „ob wir die Pandemie in Deutschland unter Kontrolle halten können“, sagte sie anschließend.

„Die Lage ist ernst. Ernster, als diejenigen glauben, die sich nicht an die Schutzmaßnahmen halten“, sagte die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) am Sonntag. Nur wenn man die Kontakte reduziere und die Regeln befolgen, könne man das Virus „aushungern“. In ganz Rheinland-Pfalz lag die Corona-Fallzahl am Sonntagmittag bei 11.904. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag noch klar unter der 50er-Schwelle bei 18,8. In der Landeshauptstadt Mainz jedoch lag der Wert am Sonntag bei 57, wie das Sozialministerium mitteilte.

Lage in Frankreich verschlimmert

In anderen Teilen Europas spitzt sich die Lage derweil deutlich zu. Frankreich meldete annähernd 27.000 Neu-Infektionen innerhalb von 24 Stunden – so viele wie noch nie. Die Anzahl der französischen Todesfälle stieg bis Samstagabend auf 32.684. In Deutschland waren es bisher 9615. In Spanien lag die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen zuletzt bei 115 landesweit, in Deutschland bei 26.

Umstritten bleiben die von mehreren Bundesländern erlassenen Beherbergungsverbote für Urlauber aus Corona-Hotspots. In Rheinland-Pfalz gilt es ab Dienstag. „Ich halte diese Maßnahme für rechtswidrig“, sagte Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) der „Bild“-Zeitung.