Die von der Wehrbeauftragten Eva Högl ins Gespräch gebrachte Rückkehr zu einem verpflichtenden Wehrdienst stößt auch in ihrer eigenen Partei auf große Skepsis.

Der Südpfälzer Verteidigungspolitiker Thomas Hitschler bezeichnete „die alternativlose Aussetzung der Wehrpflicht durch die schwarz-gelbe Koalition“ im Jahr 2011 zwar als Fehler. Der SPD-Bundestagsabgeordnete warnte auf Anfrage der RHEINPFALZ aber auch: „Heute würde es die Kapazitäten der Bundeswehr allerdings über einige Jahre lahmlegen, wenn man die Wehrpflicht erneut einführen würde.“ Hitschler hält es für besser, den freiwilligen Dienst „innerhalb und außerhalb der Streitkräfte attraktiver zu machen, um so mehr junge Menschen anzusprechen“.

Auch die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sehen eine Rückkehr zur Wehrpflicht kritisch. Sie halten dies nicht für ein Mittel, um rechtsextremistischen Vorfällen in der Truppe vorzubeugen.

Kramp-Karrenbauer für Freiwllligendienst

Die Wehrbeauftragte Eva Högl hatte angesichts rechtsextremistischer Vorfälle in der Bundeswehr eine Wiedereinführung der Wehrpflicht zur Diskussion gestellt. Die SPD-Politikerin sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: „Es tut der Bundeswehr jedenfalls sehr gut, wenn ein großer Teil der Gesellschaft eine Zeit lang seinen Dienst leistet. Das erschwert es auch, dass sich Rechtsextremismus in der Truppe breit macht.“

Auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sprach sich gegen eine Rückkehr zur Wehrpflicht aus – und kündigte stattdessen einen neuen Freiwilligendienst in der Bundeswehr an. Der neue Dienst als Ergänzung zum freiwilligen Wehrdienst soll ab 2021 eingeführt werden, wie Kramp-Karrenbauer am Samstag sagte.

Wehrpflicht wurde 2011 ausgesetzt

Hingegen nannte der Präsident des Reservistenverbandes, Patrick Sensburg (CDU), die Aussetzung der Wehrpflicht im „Handelsblatt“ einen Fehler. Inzwischen gebe es eine „breite Zustimmung“ für ihre Wiedereinführung beziehungsweise für eine allgemeine Dienstpflicht. „Es macht Sinn, dies mit der grundsätzlichen Überlegung zu einer Dienstpflicht zu verbinden.“

Die allgemeine Wehrpflicht und damit auch der Zivildienst waren 2011 in Deutschland ausgesetzt worden. Die Bundeswehr wurde so zu einer Freiwilligenarmee. Beim freiwilligen Wehrdienst geht es um eine Dauer von sieben bis 23 Monate. Zuletzt waren immer wieder Fälle von Rechtsextremismusverdacht bei aktiven und ehemaligen Soldaten bekannt geworden, darunter bei der Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte (KSK). Kramp-Karrenbauer hatte als Konsequenz angekündigt, das KSK umzustrukturieren und eine Kompanie ganz aufzulösen.

