Die Beiträge zur Pflege-, Kranken- und Rentenversicherung werden in den kommenden Jahren steigen. Wer dieses Problem zumindest begrenzen will, muss insbesondere einen Weg gehen.

Ist die Pflegeversicherung ein Pflegefall? Ist die Krankenversicherung ein Fall für die Intensivstation? Zeigt die Rentenversicherung dramatische Zeichen von Altersschwäche?

In dieser Zuspitzung sind alle drei Fragen falsch. Dennoch herrscht kein Zweifel: In allen drei Fällen gibt es erhebliche finanzielle Probleme. Und: Es wird in den kommenden Jahren teurer. In Zeiten des demografischen Wandels ist das auch wenig überraschend.

Bei der Pflegeversicherung ist der Handlungsbedarf akut. Die Gesellschaft altert, nun sind die Kosten noch stärker gestiegen als erwartet. Wer für seine Angehörigen eine gute Pflege will, sollte sich gegen höhere Beiträge nicht stemmen. Zumal es auch um eine anständige Bezahlung der Pflegerinnen und Pfleger geht. Dabei geht es – Stichwort Fachkräftemangel – auch darum, dass sich genug Arbeitnehmer für diese Aufgabe finden.

Leistungen kürzen oder Beiträge erhöhen

Wenn sich das Gewicht zwischen Alten und Jungen verschiebt, wird unweigerlich auch die Krankenversicherung teurer. Unterm Strich steht zur Wahl, entweder bei den Leistungen zu kürzen oder aber die Beiträge zu erhöhen. Deshalb wird die große Mehrheit der Versicherten es eher in Kauf nehmen, mehr zu zahlen. Gleichzeitig gilt: Das Gesundheitssystem ist so kompliziert, dass die politisch Verantwortlichen es immer wieder durchforsten müssen, ob es unsinnige Ausgaben gibt.

Die Rentenversicherung wiederum steht zwar aktuell finanziell stabil da. Hier gibt es aber große Sorgen für die Zukunft. Denn in den kommenden Jahren gehen die geburtenstarken Jahrgänge in Rente. Das geplante, aber in der Koalition umstrittene und immer noch nicht verabschiedete Rentenpaket II verfolgt die richtige Idee, das Rentenniveau zu stabilisieren. Es ist richtig, die Renten nicht von der Entwicklung bei den Löhnen abzukoppeln. Denn sonst werden mehr und mehr Menschen von ihrer gesetzlichen Rente nicht mehr leben können. Nur: Wenn das Rentenpaket kommt, wird es den Trend zu steigenden Rentenbeiträgen bis zur Mitte des kommenden Jahrzehnts hin noch einmal verstärken. Deshalb werden künftige Bundesregierungen kaum umhin können, das Renteneintrittsalter noch einmal zu erhöhen. Die eine einfache Lösung gibt es sowieso nicht. So ist es klug, die gesetzliche Rente auch mit Hilfe von Aktiengewinnen zu stärken. Die bisherigen Pläne der Ampel für ein Generationenkapital fallen hier sicherlich zu klein aus. Doch die Risiken müssen eben begrenzt bleiben.

Beamte einbeziehen?

Ein weitere Reformmöglichkeit: Es wäre gerecht, in die gesetzlichen Versicherungen auch Beamte einzubeziehen. Dies ist ein Projekt, an das sich bislang keine Regierung getraut hat. Das Wundermittel, für das manche diesen Schritt halten, ist er aber nicht. Schließlich würden Beamte dann mit zeitlichem Versatz Zugang zu Leistungen erhalten.

Es gibt aber einen Beitrag zur Lösung des Problems, auf den keinesfalls verzichtet werden kann. Dies ist die qualifizierte Migration in den Arbeitsmarkt. Je mehr Menschen arbeiten und in die Sozialkassen einzahlen, umso leichter ist es, die Beiträge unter Kontrolle zu halten.

Deutschland muss sich bewerben

Die Debatte darüber, wie sich die irreguläre Migration besser begrenzen lässt, ist richtig. Es geht dabei darum, die Überlastung von Kommunen zu beenden und den gesellschaftlichen Frieden zu sichern. Eines darf aber nie aus dem Fokus geraten: Deutschland braucht Menschen, die hier arbeiten wollen. Es muss sich sogar um sie bewerben.

Kurzum: Wer den Wohlstand Deutschlands erhalten möchte und wer im Alter – wenn es notwendig sein sollten – gepflegt werden möchte, sollte weltoffen sein. Oder er muss diese Haltung rasch lernen.