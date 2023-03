Auch die rheinland-pfälzische Landesvertretung in Berlin hat Journalisten für Dienstleistungen engagiert und diese dann vergütet. Das bestätigte eine Sprecherin der Landesvertretung.

Demnach sind in den vergangenen fünf Jahren für sechs Veranstaltungen vergütete Aufträge an Moderatoren vergeben worden, die unter anderem im journalistischen Bereich tätig sind. Dabei handelte es sich um Moderationstätigkeiten bei vier Preisverleihungen beim Fotowettbewerb „Rückblende“ sowie beim „Ruanda-Partnerschaftsjubiläum“ und der Veranstaltung „Demokratie um 12“. An Moderationskosten hat die Landesvertretung insgesamt rund 5500 Euro gezahlt.

Keine Angaben macht die Landesvertretung, bei welchen Sendern, Zeitungen oder Online-Plattformen die Journalisten tätig sind oder ob sie frei arbeiten. Auch zur Höhe der einzelnen Vergütungen gibt die Landesvertretung keine Auskunft.

In der vergangenen Woche hat eine parlamentarische Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion erbracht, dass die Bundesregierung in den vergangenen fünf Jahren vergütete Aufträge in Höhe von knapp 1,5 Millionen Euro an Journalisten ausgegeben hat.

Die Landesvertretung sieht sich eigenen Angaben zufolge als so etwas wie eine Botschaft für Rheinland-Pfalz in der Hauptstadt Berlin an.