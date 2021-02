Im Falle weiterer EU-Sanktionen ist die Regierung in Moskau laut Außenminister Sergej Lawrow auf einen Bruch mit der Europäischen Union vorbereitet.

„Wir wollen uns nicht vom Leben in der Welt isolieren, aber wir müssen darauf vorbereitet sein“, sagte Lawrow in einem am Freitag veröffentlichten Ausschnitt aus einer TV-Sendung. Der Kreml kritisierte wenig später, Lawrows Worte seien von einigen Medien verkürzt wiedergegeben worden. Ein Sprecher betonte: „Wir wollen die Beziehungen zur Europäischen Union ausbauen, aber wenn die EU diesen Weg (der Sanktionen) beschreitet, dann ja, dann sind wir bereit.“ Die EU-Außenminister wollen im Zusammenhang mit der Inhaftierung des Kremlkritikers Alexej Nawalny am 22. Februar über Maßnahmen gegen Russland beraten. Vom Auswärtigen Amt verlautete, die Äußerung Lawrows seien „befremdlich“.