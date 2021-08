Das Anti-Globalisierungsnetzwerk Attac legt nach der Aberkennung der Gemeinnützigkeit und einer weiteren Niederlage vor Gericht in dieser Frage nun Verfassungsbeschwerde ein.

Nach der dritten Niederlage in Serie vor der deutschen Finanzgerichtsbarkeit wegen der als strittig gesehenen Gemeinnützigkeit der Nichtregierungsorganisation ist der Rechtsweg ausgeschöpft: Attac hofft nun auf einen Erfolg vor dem Bundesverfassungsgericht. Das teilte der Attac-Koordinierungskreis am Donnerstag in Frankfurt mit. Zuvor hatte der Bundesfinanzhof ein weiteres Mal die Gemeinnützigkeit von Attac verneint – und die Revision gegen das vorangegangene Urteil des hessischen Finanzgerichts abgelehnt.

In dem Streit geht es um die Frage, ob politische Forderungen, wie sie von Attac erhoben werden, als gemeinnützig betrachtet werden können oder nicht. Damit geht es auch um die Frage: Stehen einer politischen Initiative wie Attac die mit der Gemeinnützigkeit verbundenen Steuervorteile zu?

Konkrete politische Ziele

In der Abgabenordnung sind mehrere Dutzend Zwecke als gemeinnützig anerkannt. Dazu zählen die Volksbildung und die „allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens“. Doch weder Tagespolitik noch Parteien zählen zur Gemeinnützigkeit. Ausdrücklich ausgeschlossen sind „Bestrebungen, die nur bestimmte Einzelinteressen staatsbürgerlicher Art verfolgen“, wie es im Gesetz heißt. „Einflussnahme auf politische Willensbildung und öffentliche Meinung ist kein eigenständiger gemeinnütziger Zweck im Sinne von Paragraf 52 der Abgabenordnung“, erklärte der Bundesfinanzhof jetzt. Das bezieht sich darauf, dass Attac konkrete politische Ziele verfolgt. Derzeit setzt sich die Organisation etwa für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege und gegen ein Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit Südamerika ein.

Attac warf dem Bundesfinanzhof hingegen vor, die Abgabenordnung viel zu restriktiv auszulegen: „Mit ihrer juristisch umstrittenen, überaus engen Auslegung (...) behindern die Richter*innen am BFH die Arbeit von Tausenden fürs Gemeinwohl engagierten Vereinen“, erklärte Vorstandsmitglied Dirk Friedrichs. Nun soll Karlsruhe entscheiden.