Um den Energiehunger der neuen Programme zu stillen, wird in den USA ein stillgelegter Meiler reaktiviert. Es ist nicht irgendein Atomkraftwerk. Was folgt als nächstes?

Bei der schnellen Google-Suche denkt kaum jemand daran, welche Prozesse da im Hintergrund in Rechenzentren laufen – und was das an Energie verschlingt. Die riesigen Rechenzentren – nicht nur von Google, sondern auch von Microsoft, Amazon & Co. – werden zwar vorzugsweise mit grünem, klimafreundlichem Strom betrieben. Doch pro Google-Abfrage wird so viel Strom verbraucht, dass man mit dieser Menge beispielsweise eine alte 60-Watt-Glühbirne 17 Sekunden lang leuchten lassen könnte.

Allein der Stromverbrauch von Google übertrifft den vieler Länder. Hinzu kommt noch die Energie, die in das Erschaffen und Verwalten sogenannter Kryptowährungen fließt. Denn Bitcoin & Co. existieren ja nur virtuell, am Computer. Jetzt kommt noch eine Anwendung obendrauf, deren Stromhunger alles übertrifft: künstliche Intelligenz. Sprachbasierte Systeme wie ChatGPT durchforsten riesige Datenbestände, um dann auf Anfrage einen Text auszuspucken. Oder sie generieren Bilder. Oder komponieren Musik. Oder sprechen mit den Stimmen Verstorbener. Oder, oder.

Warnung vor Energiekrise

Fachleute warnen bereits vor einer Energiekrise. In den USA, wo die großen Internetfirmen sowie die KI-Szene zu Hause sind, wird schon darüber verhandelt, wie ihr zu begegnen ist. Am Wochenende wurde bekannt, dass ein vor fünf Jahren stillgelegter Meiler im Atomkraftwerk Three Mile Island bei Harrisburg (Pennsylvania) erneut hochgefahren wird, um so Rechenzentren von OpenAI zu versorgen. Das ist die Firma, die ChatGPT betreibt, und die mit dem Softwareriesen Microsoft verbandelt ist.

Three Mile Island ist nicht irgendein Atomkraftwerk. Es ist ein Symbol. Am 28. März 1979 kam es dort in Block 2, nach einem Fehler der Bedienungsmannschaft, zu einer teilweisen Kernschmelze. Lange Zeit blieb dies der schlimmste Unfall bei der zivilen Nutzung der Kernkraft – bis zum 26. April 1986. Da ereignete sich im ukrainischen Tschernobyl Katastrophales; auch fast ganz Westeuropa wurde radioaktiv verseucht. Nun jedoch soll Block 1 in Harrisburg wieder ans Netz.

Bill Gates mischt mit

Laut Nachrichtenagentur Bloomberg ist OpenAI zudem im Weißen Haus vorstellig geworden, mit Plänen für riesige Rechenzentren in mehreren US-Bundesstaaten. Deren Energiebedarf wurde demzufolge mit jeweils fünf Gigawatt angegeben. Das entspricht der Leistung von fünf Atomreaktoren bisherigen Stils.

Interessant ist daher auch dies: Microsoft-Gründer Bill Gates, einer der reichsten Menschen auf dem Erdball, verfolgt schon lange das Ziel, kleine Atomkraftwerke zu bauen. Weil Nuklearstrom besser fürs Klima sei. Das Ok aus Washington zum Bau wäre indes auch gut für seine Firma TerraPower.

An der Pilotanlage für ein Mini-Atomkraftwerk wird seit Kurzem in Wyoming gebaut. Doch das Ganze ist nicht nur privatwirtschaftlich. Der Staat, hier das US-Energieministerium, mischt mit. So, wie es immer der Fall ist bei der Atomenergie.