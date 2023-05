Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem Votum des Bundestags wird der Atomausstieg aufs Frühjahr verschoben. Dieses magere Ergebnis steht in keinem Verhältnis zum politischen Schaden.

Das Votum der Länderkammer steht noch aus, doch nach der Abstimmung am Freitag im Bundestag ist so gut wie sicher: Die drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland werden noch bis Mitte April 2023