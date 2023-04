Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Energiekonzern Vattenfall kann nachträglich auf eine höhere Entschädigungen für den Ausstieg aus der Kernenergie hoffen. Auch, weil die Bundesregierung geschlampt habe, urteilt das Bundesverfassungsgericht.

Das Bundesverfassungsgericht hat in einer am Donnerstag veröffentlichten Entscheidung die bisherigen Regelungen zur finanziellen Entschädigung der Atomkraftwerksbetreiber in mehreren Punkten