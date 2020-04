Der weltweit erste Prozess zu Staatsfolter in Syrien startet am Donnerstag in Koblenz. Einer der beiden Ex-Geheimdienstfunktionäre lebte zuletzt in Zweibrücken. Er hat sich selbst schwer belastet.

Im Februar griff das Bundeskriminalamt (BKA) zu: Beamte nahmen Eyad A. in einem Bürgerbüro der Stadt Zweibrücken fest. Der Syrer war im April 2018 in Deutschland als Flüchtling eingereist, nach RHEINPFALZ-Informationen lebte er seit Mitte 2018 in der Pfalz. Die Anklage des Generalbundesanwalts stützt sich auf A.s eigene Angaben in einer Anhörung durch das Bundesamt für Migration in seinem Asylverfahren und in einer Vernehmung durch das BKA .

Eyad A. und der Mitangeklagte Anwar R., der in Berlin festgenommen wurde, sollen dem syrischen Geheimdienst angehört haben. R. sei der militärische Vorgesetzte eines syrischen Gefängnisses gewesen. Er habe Befehlsgewalt über die Vernehmungsbeamten gehabt. Unter R.s Verantwortung soll es laut Anklage Tötungen und Folterungen gegeben haben. Zwischen April 2011 und September 2012 seien mindestens 4000 Häftlinge während der gesamten Dauer ihrer Inhaftierung mit Schlägen, Tritten und Elektroschocks gefoltert worden. Die Misshandlungen hätten dazu gedient, Geständnisse zu erzwingen und Informationen zu erlangen. Mindestens 58 Menschen seien durch die Misshandlungen gestorben. Darüber hinaus hätten im Gefängnis selbst unmenschliche Haftbedingungen geherrscht.

Von den Opfern wiedererkannt

Der Generalbundesanwalt legt dem 57-jährigen R. zur Last, durch einen systematischen Angriff auf die Zivilbevölkerung ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. In diesem Zusammenhang werden ihm 58-facher Mord, Vergewaltigung und schwere sexuelle Nötigung vorgeworfen. Dem 43-Jährigen A. wird vorgeworfen, sich der Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht haben. Er habe als Mitarbeiter einer Unterabteilung den Transport von 30 festgenommenen Demonstranten begleitet, die bereits auf der Fahrt zum Gefängnis geschlagen worden seien. A. habe bei der Festnahme der Menschen von der systematischen Folter in dem Gefängnis gewusst. Ins Rollen kam der Prozess, nachdem Opfer ihre mutmaßlichen Peiniger in Deutschland wiedererkannt hatten.

Zwischenzeitlich war Eyad A. auf freiem Fuß. Wegen eines Verfahrensfehlers hatte ein Richter des Bundesgerichtshofs (BGH) die Untersuchungshaft aufgehoben: A. war bei der Befragung im August 2018 nicht als Beschuldigter belehrt worden. Teile der Aussagen durften daraufhin nicht verwendet werden, der Haftbefehl wurde abgeändert.

Fotos von Leichen mit Folterspuren

Die Bundesanwaltschaft führt als höchste deutsche Anklagebehörde umfangreiche Ermittlungen im Zusammenhang mit dem syrischen Bürgerkrieg. Ihr liegen seit Februar 2016 die sogenannten Caesar-Dateien vor. Die rund 28.000 Fotos zeigen Leichen mit massiven Folterspuren. Die Aufnahmen wurden von einem unter dem Decknamen „Caesar“ bekannten Fotografen der syrischen Militärpolizei und seinen Kollegen in einem Krankenhaus in Damaskus aufgenommen. Die Auswertung der Dateien dient der Beweissicherung und der Identifikation von Tätern. Mit der Verfolgung von Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch erfülle man die internationale Verpflichtung aus dem „Römischen Statut“, wonach solche schwersten Verbrechen nicht unbestraft bleiben dürfen, heißt es aus Karlsruhe.

Für das Verfahren vor dem Koblenzer Oberlandesgericht sind vorerst zwei Dutzend Verhandlungstermine festgesetzt. Das European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) nennt den Prozess einen wichtigen Schritt: „Weil das Assad-Regime noch an der Macht ist, ist es so gut wie unmöglich, die Hauptverantwortlichen vor Gericht zu stellen“, sagte ECCHR-Generalsekretär Wolfgang Kaleck.