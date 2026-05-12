Bei medizinischen Fragen wenden sich Menschen zunehmend an KI-Chatbots wie ChatGPT. Ein Berliner Projekt versucht, eine Alternative zu kommerziellen Anbietern aufzubauen.

Welche Krankheit könnte hinter meinen Symptomen stecken? Was meinte mein Arzt mit dieser Diagnose? Laut einer Bitkom-Umfrage aus dem vergangenen Jahr hat rund die Hälfte der Deutschen schon mal Chatbots mit künstlicher Intelligenz als Ratgeber zu Gesundheitsthemen genutzt. „Die Nutzung explodiert derzeit“, sagt Elena Link, Juniorprofessorin für Wissenschaftskommunikation an der Uni Mainz. „Die KI wird als nützlicher und schneller wahrgenommen, was nicht heißt, dass sie auch vertrauenswürdiger ist“, sagt Link.

Man erlebe häufig, dass Patienten sich ärztliche Befunde von der KI erklären lassen, sagt Kerstin Denecke, Co-Leiterin des Instituts für Digitale Gesundheit an der Berner Fachhochschule. Sie sieht vor allem das Risiko von Fehlinformationen durch die künstliche Intelligenz: „Das kann zu gefährlichen Selbstdiagnosen führen, in die man sich reinsteigert.“

Das Risiko, den Vorschlägen der KI zu folgen, werde häufig unterschätzt. Anders als ein Hausarzt wisse die KI nichts über die gesundheitliche Vorgeschichte des Patienten und stelle keine Rückfragen, wenn wichtige Informationen fehlen.

Ergänzung des Gesundheitssystems

Auf der anderen Seite könnten Chatbots im Gesundheitssystem eine wichtige Ergänzung sein, sagt Felix Mühlensiepen, Leiter der Nachwuchsgruppe User Experience in Digital Health an der Medizinischen Hochschule Brandenburg. „Menschen warten über einen Monat auf Facharzttermine, es gibt zum Teil Aufnahmestopps für Neupatienten“, sagt Mühlensiepen. Auch bei den Hausärzten drohe die Versorgungslage schwieriger zu werden, weil sich für viele Praxen keine Nachfolger finden. In Rheinland-Pfalz ist rund ein Viertel der Hausärzte über 65 Jahre alt.

Niedrigschwelliger Zugang zu Informationen

Chatbots hätten den Vorteil, dass sie auch außerhalb der Sprechzeiten zur Verfügung stehen und könnten bei der Navigation im Gesundheitssystem helfen. Außerdem könne man sich anonym an sie wenden, was bei Themen wie psychischen Erkrankungen die Hemmschwelle für Betroffene senken kann.

Diese Vorteile versucht das Projekt SuchtGPT der Berliner Delphi-Gesellschaft für sich zu nutzen. Seit Oktober 2024 läuft die Entwicklung des Chatbots, knapp ein Jahr später, im September 2025, startete die öffentliche Testphase. Der Bot soll laut dem Forschungsinstitut Menschen, die von Suchterkrankungen betroffen sind, aber auch ihren Angehörigen, Hilfestellung bieten können. Und das möglichst ohne die KI-typischen Falschinformationen.

Antworten aus der Wissensdatenbank

„SuchtGPT soll seine Antworten ausschließlich auf Daten in unserer Wissensdatenbank stützen“, sagt Projektleiter Fabian Leuschner im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Diese Datenbank wurde mithilfe von Fachkräften aus der Suchthilfe entwickelt. Während der Testphase werden die Chats mit Nutzern stichprobenartig ausgewertet. Bislang sind die Forscher mit den Ergebnissen zufrieden. „Wir haben keine Chatnachrichten, wo wir sagen müssen: Das ist eine Fehlinformation“, sagt Leuschner. Weiterentwicklungsbedarf gebe es vor allem, wenn Informationen fehlen oder dem Bot einzelne Begriffe aus der Drogenszene nicht geläufig sind.

Rund 1200 Anfragen verzeichnet SuchtGPT laut den Betreibern im Monat. „Darunter sind auch viele Fachleute, die das System als Unterstützung für ihre Arbeit nutzen“, sagt Leuschner. Ob der Chatbot auch nach dem Ende der Testphase im September dieses Jahres verfügbar sein wird, sei derzeit noch nicht klar.