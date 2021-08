Der Verlust der Artenvielfalt bei Tieren und Pflanzen bedroht die Lebensgrundlagen der Menschheit. Mit einem neuen Rahmenabkommen will sich die Weltgemeinschaft dem fatalen Trend entgegenstemmen.

Mehr Naturschutzgebiete, weniger Subventionen für fossile Brennstoffe, Milliarden für die Erhaltung der Biodiversität: Angesichts des rasanten Artensterbens will die internationale Gemeinschaft entschlossener handeln. Im kommenden Jahr wollen die knapp 200 Vertragsstaaten der internationalen Konvention für Biodiversität ein neues Rahmenabkommen beschließen. Das 1993 in Kraft getretene und völkerrechtlich bindende Papier ist das wichtigste weltweite Vertragswerk zum Schutz der Artenvielfalt.

Rund 100 Milliarden US-Dollar (umgerechnet 84 Milliarden Euro) müssten pro Jahr in die Hand genommen werden, um das Aussterben von Tieren- und Pflanzenarten zu stoppen, sagte der kolumbianische Präsident Iván Duque am Montag bei einem virtuellen Treffen im Vorfeld der 15. internationalen Artenschutztagung unter dem Dach der Vereinten Nationen (UN), die im kommenden Jahr in China stattfinden soll. Bis zum Jahr 2030 sollten zudem möglichst viele Länder 30 Prozent ihres Staatsgebiets unter Naturschutz stellen, forderte der Staatschef – und schloss sich damit den Forderungen des UN-Umweltprogramms an.

In einer Urwaldhütte im Amazonasgebiet warb der Gastgeber der Vorbereitungskonferenz zugleich für finanzielle Anreize, damit Entwicklungsländer im großen Stil Schutzgebiete einrichten (und dafür etwa auf Ackerland verzichten). Auch Schuldenerleichterungen für arme Staaten, die messbare Fortschritte beim Artenschutz machen, solle es geben. „Die Umweltzerstörung, der Klimawandel und der Verlust an Artenvielfalt kennen keine Grenzen“, sagte Ecuadors Staatschef Guillermo Lasso. „Wir brauchen einen echten Wandel der Produktion und des Konsums.“

Die Umweltschutzorganisation WWF forderte konkrete Verpflichtungen der Staaten. Ambitionierte Ziele gebe es viele, „aber es fehlt an konkreten finanziellen Zusagen, um diese später auch zu erreichen“, sagte Florian Titze vom WWF Deutschland.