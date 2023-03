Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die russische Justiz hat die Arbeit eines Teils der Organisationen des Oppositionellen Alexej Nawalny vorerst lahmgelegt. In Moskau hat der Verbotsprozess gegen die Stiftungen des Kremlkritikers begonnen.

Xenia Seredkina wurde Freitagnacht um halb drei abgeholt – von Unbekannten in Zivil. Sie fuhren die Koordinatorin des Regionalstabes Alexej Nawalnys in Rostow am Don aufs Land und folterten sie. „Sie