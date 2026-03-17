Über Jahrhunderte mussten grundlegende Rechte von Menschen immer auch gegen die Kirchen ausgefochten werden. Dieser Kampf ist noch nicht vorbei.

Der Kampf gegen Diskriminierung und für grundlegende Rechte ist über historische Strecken ein Kampf auch gegen die Kirchen. Die Katholische Kirche, die sich gerne als Quelle der Wertvorstellungen in unserer Gesellschaft und als heilig sieht, musste sich nun vom Europäischen Gerichtshof über Diskriminierung der eigenen Mitarbeitenden belehren lassen. Der EuGH hat in dem Fall einer gekündigten Mitarbeiterin der katholischen Caritas geurteilt, dass kirchliche Arbeitgeber Beschäftigte nicht allein wegen eines Kirchenaustritts kündigen dürfen, wenn die Kirchenmitgliedschaft für die konkrete Tätigkeit keine wesentliche berufliche Voraussetzung darstellt. Die Katholische Kirche hat den Fall bis vors Bundesarbeitsgericht (BAG) getrieben, das ihn zur Prüfung an den EuGH gegeben hat, um bald abschließend zu entscheiden. Die deutschen Bischöfe haben bereits angekündigt, bis vors Bundesverfassungsgericht zu ziehen, sollte das Urteil des BAG das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen nicht hinreichend beachten.

Dieses Selbstbestimmungsrecht schützt die freie Religionsausübung, nicht aber fabrizierte Sonderrechte, die eine Kirche meint, sich herausnehmen zu können. Zumal wenn sie mit dem Grundrecht auf Religionsfreiheit der eigenen Angestellten kollidiert. Es wäre beileibe nicht das erste Mal, dass das kirchliche Arbeitsrecht aufgrund von Urteilen des Bundesverfassungsgerichts und des EuGH geändert werden muss.