Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Arbeitsmarkt hat sich durch Corona in Teilen deutlich verändert. Einige Probleme und Entwicklungen aber bestehen unverändert.

Am Arbeitsmarkt zeigen sich erste Anzeichen einer Rückkehr zur Normalität. Was nicht heißt, dass alles wieder so wird wie vor Ausbruch der Pandemie. Viele Branchen, vom Kulturbetrieb bis