Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger, fordert einen bundeseinheitlichen Fahrplan für den weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie. Am Mittwoch wollen sich die Spitzen von Bund und Ländern über die nächsten Lockerungsschritte abstimmen.

BDA-Chef Dulger sagte zu den vorliegenden Vorschlägen, die eine weitgehende Rückkehr zur Normalität bis zum 20. März vorsehen: „Die Richtung stimmt. Deutschland braucht jetzt einen Öffnungs-Booster.“ Es sollten nur solche Maßnahmen aufrechterhalten werden, „die wirksam, notwendig und angemessen sind“. Wenn Maßnahmen wie Maskentragen und Abstandhalten ausreichten, dann sei es nicht zu vermitteln, in den Betrieben „weiter 3G-Zugangskontrollen zum Arbeitsplatz, die Testangebotspflicht oder eine gesetzlich verordnete Homeofficepflicht aufrecht zu erhalten“, so Dulger weiter.

Unterdessen geht die Impfpflicht-Debatte weiter. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) unterstrich am Dienstag, Bayern stehe zu der Impfpflicht für Personal von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. „Wir bleiben natürlich rechtstreu.“ Die Staatsregierung traf einen entsprechenden Beschluss. Söder hatte in der Vorwoche erklärt, die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht zunächst „de facto“ aussetzen zu wollen.

Union: Grundlage für Impfpflicht schwindet

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte der Union Parteipolitik vorgeworfen. CDU und CSU wollten die von ihnen selbst mitbeschlossene Impfpflicht an die Wand fahren, um die Ampelkoalition in ein schlechtes Licht zu rücken. Die Unionsfraktion im Bundestag erklärte am Dienstag, sie sehe die Chancen für eine allgemeine Corona-Impfpflicht zunehmend schwinden. Die Rechtfertigung eines solchen Grundrechtseingriffs werde immer schwieriger, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, Thorsten Frei.

Die Vorsitzenden der drei Ampel-Fraktionen haben sich darauf verständigt, dass die erste Lesung im Bundestag für die Gruppenanträge zum Thema allgemeine Impfpflicht in der ersten Sitzungswoche im März stattfinden soll. Reguläre Sitzungswochen des Bundestags sind für die Woche ab dem 14. sowie ab dem 21. März angesetzt.

Anzahl der Sterbefälle normalisiert sich

Die jüngsten Sterbezahlen weisen auf eine Entspannung der Corona-Lage hin. Im Januar sind kaum noch mehr Menschen gestorben als im mehrjährigen Durchschnitt. Im Januar starben einer Hochrechnung zufolge 88.308 Menschen. Diese Zahl liegt vier Prozent über dem mittleren Wert der Jahre 2018 bis 2021 für diesen Monat. Die Anzahl der beim Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus sank weiter. Bis zum 23. Januar war die Anzahl die siebte Woche in Folge rückläufig.afp/dpa Leitartikel Seite 2