Das britische Unterhaus hat am Montagabend einen Gesetzentwurf in zweiter Lesung verabschiedet, der den visafreien Zuzug von EU-Arbeitskräften in das Vereinigte Königreich unterbindet.

Mit der Freizügigkeit für europäische Arbeitnehmer in Großbritannien ist es vorbei. Auch Bürger aus Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz haben ab Januar 2021 keinen freien