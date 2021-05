Afghanistan-Experten dringen wegen des begonnenen Nato-Abzugs darauf, afghanische Mitarbeiter der Bundeswehr unbürokratisch in Deutschland in Sicherheit zu bringen. Neue Anschläge und Militäraktionen der Taliban haben die Sicherheitslage zusätzlich verschlechtert.

Wissenschaftler, Entwicklungsexperten und Politiker mahnten in einem am Freitag veröffentlichten Appell, dass die Sorge der Ortskräfte vor Gewalt wachse. Diese seien oft viele Jahre für die Bundeswehr, die deutsche Polizeiausbildungsmission, diplomatische Missionen und die staatliche Entwicklungszusammenarbeit tätig gewesen: als Dolmetscher, qualifiziertes Fachpersonal oder Wachleute. Auch deren Familienangehörige seien nicht sicher, hieß es.

„Die Taliban haben immer wieder deutlich gemacht, dass sie diese Ortskräfte als Kollaborateure des Westens begreifen, die sie als Unterstützer eines militärischen Besatzungsregimes zur Verantwortung ziehen wollen“, erklärten die Verfasser des Aufrufs. Nach Berichten aus den Vereinigten Staaten seien bereits 300 afghanische Ortskräfte der USA getötet worden.

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat Mitte April von einer tiefen Verpflichtung der Bundesrepublik gesprochen, die afghanischen Ortskräfte nicht schutzlos zurückzulassen. Dem offenen Brief der Experten zufolge ist das bisherige Aufnahmeprogramm für afghanische Ortskräfte viel zu zeitintensiv. Dabei müsse nachgewiesen werden, dass für Bedrohungen die Tätigkeit für deutsche Stellen entscheidend ist.

Bereits 800 Afghanen aufgenommen

Seit 2013 seien knapp 800 Ortskräfte und Familienangehörige in Deutschland aufgenommen worden, hieß es unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Zu den rund 80 Erstunterzeichnern des Appells gehören Bernd Mesovic von Pro Asyl, der frühere CDU-Außenpolitiker Ruprecht Polenz, der Afghanistan-Analyst Thomas Ruttig und der ehemalige Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels.

Bei einem Anschlag auf eine Moschee in Afghanistan sind nach Angaben der Polizei am Freitag mindestens zwölf Menschen getötet worden. Das Attentat ereignete sich nördlich der Hauptstadt Kabul im Distrikt Schakar Dara während einer Waffenruhe zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Bei einem Anschlag in der Nähe einer Schule in Kabul waren am vergangenen Samstag mindestens 85 Menschen gestorben, darunter viele Kinder.

In den vergangenen Wochen gab es in Afghanistan wieder schwere Gefechte. Die radikalislamischen Taliban nähern sich der afghanischen Hauptstadt Kabul: Die Islamisten eroberten einen bislang von der Regierung kontrollierten Bezirk 40 Kilometer südwestlich von Kabul.