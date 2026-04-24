In der Diskussion um die Apothekenreform geht es auch darum, einen Weg zu finden, wie sich Arztpraxen und Apotheken bestmöglich ergänzen können.

Im Grunde sind sowohl die Hausarztpraxen als auch die Apotheken in einer ähnlichen Situation: Beide werden vor allem, aber nicht nur in ländlichen Regionen immer weniger. Apotheken schließen und Kassensitze für Hausärzte bleiben unbesetzt, oft weil sich keine Nachfolger finden.

Die kommende Apothekenreform soll gerade bei den Apotheken auf dem Land ansetzen. Zusätzliche Dienstleistungen allein werden wohl kaum die alleinige Rettung sein. In vielen Apotheken fehlt es dafür an geeigneten Räumen oder geschultem Personal. Die Pauschale, die die Apotheken für jede verkaufte Medikamentenpackung erhalten, soll nach einigem Hin und Her nun zwar ebenfalls erhöht werden. Um die Apotheken auf dem Land, die vergleichsweise weniger Kunden pro Tag haben, wirklich zu unterstützen, müsste sie allerdings höher ausfallen.

Gleichzeitig gibt es berechtigte Kritik der Ärzteschaft, die sich durch die Reform wirtschaftlich benachteiligt fühlt. Die Möglichkeit, im Notdienst Medikamente ausgeben zu dürfen, haben Ärzte bislang nicht. Sie wäre allerdings vergleichbar mit einigen der Änderungen, die in der Apothekenreform vorgesehen sind.

Es muss ein Weg gefunden werden, wie Arztpraxen und Apotheken sich gegenseitig entlasten, ohne in ein Konkurrenzverhältnis zu treten – und am besten auch, ohne den Patienten unnötige Wege zuzumuten.