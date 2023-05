Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Ukrainer Anatolii Schara berichtet für die RHEINPFALZ vom Alltag im Kriegsgebiet. Heute erzählt er von seiner Reise in die Kleinstadt Borodyanka und die beispiellose Zerstörung durch den russischen Angriff.

Die kleine Stadt Borodyanka war in der Sowjetzeit berühmt für die Produktion von Baggern, jetzt kennt sie die ganze Welt als das ukrainische Aleppo. Hier sieht es so aus wie in der syrischen