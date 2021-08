Spätestens nach dem Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol haben die Kanadier die Nase voll und wollen mit dem Ex-Präsidenten nichts mehr zu tun haben.

Bonnie Bowering aus Ottawa, will dass der Name der Straße, in der sie lebt, geändert wird. „Trump Avenue“ als Adresse, das gehe gar nicht. „Ich glaube nicht, dass Ottawa, die Hauptstadt Kanadas, Trump oder seinen Namen ehren sollte.“

Die „Trump Avenue“ ist eine ruhige Straße mit Einfamilienhäusern im Westen der kanadischen Hauptstadt. In der Nachbarschaft gibt es einige Straßennamen, die sich auf New York beziehen, etwa der „Central Park“ und der „Central Park Drive“ sowie der „Manhattan Crescent“. Als das Gebiet bebaut wurde, legte der Bauträger die Straßennamen fest, viele mit Bezug auf die US-Metropole. Bonnie Bowering hatte damit kein Problem, als sie 2008 in die „Trump Avenue“ zog. Das war lange bevor Donald Trump in die Politik ging. Aber schon kurz vor dessen Wahl zum US-Präsidenten im November 2016 setzte sie sich für eine Änderung des Straßennamens ein. In den Jahren der Trump-Präsidentschaft habe sie sich daran gewöhnen müssen, dass beispielsweise Verkäufer grinsten, wenn sie bei Bestellungen ihre Adresse angab. „Aber jetzt ist es nicht mehr spaßig“, sagte sie dem kanadischen Rundfunk CBC. Trump habe einen Aufstand angestachelt.

Das Verfahren zur Umbenennung kann sich über Monate hinziehen

Am Wochenende begann das Verfahren zur Änderung des Straßennamens. Die Stadt Ottawa will wissen, ob eine Mehrheit der Anlieger dies wünscht. „Es gab seit Jahren immer wieder Initiativen, den Straßennamen zu ändern“, sagte Stadtratsmitglied Riley Brockington, der den Wahlbezirk vertritt, im Rundfunk. Inzwischen sei die Forderung aber allenthalben zu hören. Er selbst habe abwarten wollen, bis Trump das Weiße Haus verlassen habe. „Offen gesagt, ich hatte Sorgen, dass das Folgen für Kanada haben könnte, wenn bekannt würde, dass in Kanadas Hauptstadt sein Namen von einem Straßenschild entfernt würde“, bekennt der Lokalpolitiker.

In Kanada können Straßennamen geändert werden, wenn sich die Mehrheit der Anwohner dafür entscheidet. Dann muss ein neuer Namen gefunden und dessen Bedeutung genau geprüft werden, um später nicht weitere unliebsame Überraschungen zu erleben. Schließlich muss der Stadtrat gehört werden. Das Verfahren zieht sich über Monate.

Auch Anwohnerin Kaylee Brooks ist für die Änderung. Für sie kann es nicht schnell genug gehen. „Niemand will mit diesem Namen assoziiert werden, vor allem jetzt.“