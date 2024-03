Der Terroranschlag bei Moskau zeigt: Die Gefahr durch Dschihadismus bleibt akut, auch in Deutschland.

Männer feuern mit Kalaschnikows auf Menschen, die sich verzweifelt verschanzen oder in Todesangst zu fliehen versuchen: Es sind Szenen wie im November 2015 im Pariser Musikclub Bataclan, die da plötzlich am Freitagabend aus Krasnogorsk auf den Bildschirmen in aller Welt zu sehen waren. Was in der Konzerthalle Crocus City Hall bei Moskau passierte, ist wie ein Albtraum, den wir Europäer verdrängt hatten. Das Coronavirus, der Ukrainekrieg, der Nahostkonflikt, Donald Trumps mögliche Rückkehr ins Weiße Haus, Chinas Drohgebärden gegen Taiwan, all das hat uns zuletzt politisch beschäftigt – der Terror dschihadistischer Gruppen weniger. Er war zwar nicht verschwunden, erst im Januar hat der IS im iranischen Kerman ein Blutbad angerichtet. Aber aus europäischer Perspektive ist das weit weg. Die „Allahu akbar“-Rufe der selbsterklärten Gotteskrieger waren zuletzt allenfalls noch Teil des Grundrauschens der Nachrichtenströme und der Untergangsszenarien, die Rechtspopulisten an die Wand malten.

Die Terrortat bei Moskau ruft schmerzhaft in Erinnerung, dass die deutschen Sicherheitsdienste neben russischen Hackern und chinesischer Spionage, mafiösen Clans oder auch rechts- und linksextremistischen Gruppierungen den „Islamischen Staat“, Al Qaida, die Hamas, Hisbollah und all die anderen Spielarten des Dschihadismus im Blick behalten müssen. Auch Deutschland bleibt im Fadenkreuz des IS.

Der Kreml dürfte den Anschlag für seine Kriegszwecke missbrauchen

Steht also eben diese Terrorgruppe hinter dem Blutbad vom Freitag? Dafür spricht vieles. Nicht zuletzt, dass es vorher Terrorwarnungen der USA gab, wonach Anschläge in Moskau drohten. Offenbar hat Washington den Kreml vertraulich über abgehörte Gespräche informiert. Und doch dauerte es keine Stunde nach den ersten Eilmeldungen aus Krasnogorsk, bis russische Politiker in öffentlichen Statements eine Verbindung zur Ukraine herstellten. Allen voran: Ex-Präsident Dmitri Medwedew. Der gerade erst in einer Scheinwahl wiedergewählte Dauerherrscher im Kreml, Wladimir Putin, sprach dann am Samstag Worte, die zwar keine offene Schuldzuweisung an Kiew darstellten, die aber schlussendlich doch darauf hinauslaufen, dass der Kreml die Terrortat für seine Kriegszwecke in der Ukraine missbrauchen dürfte.

Die Geschichte des Ukrainekriegs ist die einer Orchestrierung der Rechtfertigungen durch Putin. Nazis regierten in Kiew, hören wir seit 2014. Auch jetzt heißt es wieder , Nazis steckten hinter dieser Terrortat. Kein Zufall wohl, dass der Kreml ausgerechnet am Freitag erstmals zugab, dass sein Waffengang gegen Kiew ein Krieg ist – also viel mehr als nur die angebliche „militärische Spezialoperation“. Laut dem Kremlsprecher sind die USA und ihre Alliierten schuld, dass Krieg ist. Auch ohne die Terrortat vom Freitag liefen Planungen zur Eskalation, zur Mobilmachung Hunderttausender zusätzlicher Soldaten.

Regime wie das von Putin brauchen Feinde

Regime wie das von Putin brauchen äußere wie innere Feinde, um ihren Machtanspruch zu rechtfertigen. Sie brauchen Kriege, um das Volk mit verlogenem Patriotismus zu betäuben.

Wäre eine Welt, in der wir einfach mit Russland trauern und gemeinsam gegen den Terror kämpfen, nicht wünschenswert? Natürlich. Aber es ist wieder einmal Putin, der seine Propagandamaschine anwirft. Klare Beweise für die „ukrainische Spur“ – bisher zumindest Fehlanzeige. Dass die Kiewer Regierung einen solchen Anschlag orchestriert, ergibt gar keinen Sinn. Präsident Wolodymyr Selenskyj weiß, dass der Kreml das nur ausschlachten würde und dass Kiew im Westen an Unterstützung verlöre, griffe es auf so perfide Weise russische Zivilisten an.