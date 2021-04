Bei den Grünen heißt die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Die 40-Jährige hat einen kometenhaften Aufstieg hinter sich. Bis zur ihrer Wahl als Ko-Parteichefin der Bundespartei (neben Robert Habeck) im Jahr 2018 war die frühere Leistungssportlerin dem breiten Publikum kaum bekannt.

Als Jugendliche betrieb Annalena Baerbock (40) jahrelang Trampolinspringen als Leistungssport. Dreimal errang sie bei Deutschen Meisterschaften eine Bronzemedaille. Doch in jenem Jahr, „in dem ich so richtig gut war und sogar Deutsche Meisterin hätte werden können, brach ich mir den Fuß“, erzählt sie, immer noch etwas bedauernd. Doch jetzt hat Baerbock mehr Glück erfahren: In ihrer Partei, den Bündnisgrünen, hat sie es ganz nach oben geschafft. Sie ist Kandidatin für das Kanzleramt.

Neugierigen Journalisten, die sie einmal nach einem möglichen Zusammenhang zwischen Politik und dem Trampolinspringen befragten, beschied Baerbock: „Vor neuen Sprüngen auf dem Trampolin muss man total mutig sein.“ Eine Eigenschaft, die frau eben auch ganz oben in der Politik brauche. Und weiter: Zum Erlernen neuer Trampolinsprünge, bei denen man sich überschlägt und sozusagen in den Himmel dreht, müsse man viel Zeit investieren.

Noch keine Behörde geführt

Der studierten Völkerrechtlerin mit Station an der prestigeträchtigen London School of Economics mangelt es beileibe nicht an Selbstbewusstsein. Sie weiß um ihre schnelle Auffassungsgabe; gleichwohl ist ihr klar, dass sie bald vermutlich noch sehr viel wird lernen müssen – sei es auf einem Ministerposten oder gar im Amt der Bundeskanzlerin.

Lange Zeit schien eine solche Karriere undenkbar für jemanden wie sie, die noch nicht einmal auf Landesebene als Ministerin irgendwelche Behörden geführt hat. Diese Erfahrung hatte ihr der Kollege an der Spitze der Bundespartei und Rivale um den Spitzenposten, Robert Habeck, voraus, der bereits in Schleswig-Holstein jahrelang Minister war. Doch Annalena Baerbock, die seit 2013 im Deutschen Bundestag sitzt und zuvor vier Jahre lang den (kleinen) Landesverband der Grünen in Brandenburg führte, ficht dieses Defizit nicht an. Zumindest hat sie es noch nie öffentlich zu Protokoll gegeben.

Parteichefin und Mutter

Vielmehr hat sie die Frage, ob sie sich einen Spitzenposten in der Politik wie das Kanzleramt wirklich zutraue, mit dem Satz beantwortet: „Drei Jahre als Parteichefin der Grünen, Bundestagsabgeordnete und Mutter kleiner Kinder stählen ziemlich.“

Dieser Satz ist typisch für Annalena Baerbock – und ihre Sicht auf Politik. Als Völkerrechtlerin sind ihr anspruchsvolle Theoriegebäude natürlich nicht fremd. Doch sie erdet ihre politischen Forderungen gerne. Bei ihr brechen Alltagserfahrungen durch. Das kommt gut an bei den Leuten. Auch bei solchen, die den Grünen eher kritisch gegenüberstehen.

Während der Lockdowns in Corona-Zeiten beispielsweise forderte Baerbock Strategien, damit Schulen offenbleiben können. Zum Wohl von Kindern, die sowieso schon vom Radar der Politik verschwunden seien – im Gegensatz zu Lufthansa und großen Touristikanbietern. Aber auch zum Wohl der Eltern, von denen sich viele – eingezwängt zwischen Job und Homeschooling – mental am Anschlag befänden. Baerbock nimmt sich da keineswegs aus: Ihre Töchter sind zehn und sechs Jahre alt. Verheiratet ist Baerbock, die in Potsdam lebt, aber bei Hannover aufwuchs, mit dem 48-jährigen PR-Mann und Politikberater Daniel Holefleisch. Sie weiß, dass sie mit Haus und Garten privilegiert ist.

Büroleiterin im EU-Parlament

Politisch im größeren Stil auf sich aufmerksam machte Baerbock während ihrer ersten Zeit im Bundestag: Sie war klimapolitische Sprecherin ihrer Fraktion. 2017 wurde sie deswegen auch bei den (letztlich gescheiterten) Verhandlungen über ein mögliches Jamaika-Bündnis mit Union und FDP hinzugezogen. Neben Klimaschutz und Familie liegt ihr das Kapitel Europa am Herzen, startete sie doch ihre politische Karriere nach dem Studium 2005 als Büroleiterin der Grünen-Europaabgeordneten Elisabeth Schroedter. Auf ihre internationalen Erfahrungen verweist Annalena Baerbock ebenfalls gerne, wenn ihre Kompetenz, ganz oben mitmischen zu können, angezweifelt wird.

Am meisten Konturen in der Öffentlichkeit bekam sie natürlich, seit sie als Ko-Vorsitzende der Grünen agiert. Erstmals gewählt wurde sie im Januar 2018. Zusammen mit Robert Habeck moderierte sie das Erstellen eines neuen Grundsatzprogramms, 40 Jahre nach Gründung der einstigen Ökopartei. Dieses Programm bricht in mehreren Punkten mit einstigen Grünen-Gewissheiten. So wird Gentechnik nun nicht mehr per se ausgeschlossen, zumal in der Medizin.

Ins Braunkohlerevier

Baerbock und Habeck haben sich in ihrer Zeit als Ko-Parteivorsitzende die Themengebiete säuberlich aufgeteilt. So reist vorzugsweise sie zu einer Talkshow an, wenn es dort ums Thema Klima geht. Annalena Baerbock ging auch in die Lausitz, um dort mit Menschen zu diskutieren, die im Braunkohlerevier arbeiten – und die Angst haben, im Zuge des kommenden Kohleausstiegs ihre Arbeitsplätze zu verlieren. Nach großem Hickhack hat sich Berlin 2018 ja endlich zum Ausstieg aus der Kohle durchgerungen. Zugespitzt könnte man sagen: Annalena Baerbock vertrat auch damals schon Belange der Regierung, nur besteht die derzeit noch aus Schwarzen und Roten. Auch wenn ihr der vereinbarte Kohleausstieg nicht schnell genug vonstatten geht.

In ihrer Partei ist Annalena Baerbock sehr gut vernetzt. Davon zeugt nicht zuletzt das fast schon nordkoreanisch anmutende Ergebnis bei ihrer Wiederwahl zur Ko-Parteivorsitzenden im November 2019. Auf dem Bielefelder Parteitag erhielt sie 97,1 Prozent der Stimmen. So etwas hatte es zuvor bei den Grünen noch nie gegeben. Robert Habeck erzielte „nur“ 90,4 Prozent.

Nicht die „Frau an Roberts Seite“

Wie drückte sich Annalena Baerbock im Januar 2018 aus, als die beiden zum ersten Mal zu Grünen-Chefs gewählt wurden? Sie wolle, betonte Baerbock damals, keineswegs als „die Frau an Roberts Seite“ in die Parteigeschichte eingehen. Das ist ihr gelungen. Lange unterschätzt (ob ihres Fleißes, sich in Details einzuarbeiten gleichwohl weithin geachtet), hat sich Baerbock Stück für Stück aus dem Schatten des begnadeten Redners Habeck herausgearbeitet. Sie ist im Laufe der Zeit zudem in ihrem Auftreten wesentlich lockerer geworden. Diese Zugänglichkeit gepaart mit Alltagsverbundenheit könnte Annalena Baerbock zugute kommen im Wettstreit mit der männlichen Konkurrenz auch der anderen Parteien.