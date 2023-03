Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An diesem Freitag geht es bei einer Gerichtsverhandlung in Istanbul um die Freilassung des Kulturförderers Osman Kavala, der seit vier Jahren ohne Urteil im Gefängnis sitzt. Wenn Kavala hinter Gittern bleibt, will der Europarat kommende Woche ein Ausschlussverfahren gegen Ankara anstoßen.

Sollte Kavala nicht freikommen, könnte die Türkei als erstes Land in der mehr als 70-jährigen Geschichte des Europarats aus der Organisation geworfen werden. Entscheidend wird sein,