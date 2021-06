Angesichts massiver Hetze vor der Vereidigung einer neuen Regierung in Israel hat der Chef des Inlandsgeheimdienstes in einer ungewöhnlichen Stellungnahme vor Blutvergießen gewarnt.

Als „absolut undemokratisch“ verurteilten führende Politiker der nationalkonservativen Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die Bildung einer Regierung durch Yair Lapid mit dem als Regierungschef vorgesehenen Naftali Bennett. Netanyahu sprach am Sonntag vom „größten Wahlbetrug aller Zeiten“, weil sich zwei rechtsnationale Parteien mit Liberalen und Linken zur neuen Koalition zusammengetan haben. Er werde dafür sorgen dass die – bisher noch nicht amtierende Regierung –, über die bis Mitte nächster Woche in der Knesset abgestimmt werden soll, baldmöglichst stürze.

Der bisherige Oppositionsführer Lapid hatte am Mittwoch verkündet, eine Koalition gebildet zu haben. Im Kabinett sollen Politiker vom rechten bis zum linken Spektrum und eine arabische Partei sitzen. Die Koalition hat nur eine hauchdünne Mehrheit von 61 der 120 Parlamentarier und fürchtet mögliche Abtrünnige.

Fanatische Aktivisten gewaltbereit

Angefeuert von den Heißmachern aus den Reihen des bisherigen nationalistischen Flügels der noch amtierenden Regierung gehen fanatische Aktivisten aus ihrem Lager mit großer Gewaltbereitschaft gegen den sich abzeichnenden Machtwechsel vor. Demonstranten beschimpften Bennett auf Kundgebungen als „Verräter“ und verbrannten das Porträt des 49-Jährigen. Angesichts dieser Entwicklung erhält Bennett seit Donnerstag Schutz vom Inlandsgeheimdienst Schin Bet. „In letzter Zeit identifizieren wir eine Verstärkung und schlimme Radikalisierung aggressiver und hetzerischer Debatten, vor allem in sozialen Netzwerken“, sagte Schin-Bet-Chef Nadav Argaman am Samstagabend. Dies könne als Legitimierung von Gewalt und Blutvergießen ausgelegt werden.

Vergleich mit Lage vor US-Kapitol-Erstürmung

Ein für Donnerstag geplanter Flaggenmarsch nationalistischer Israelis in Jerusalems Altstadt, der auch durch das muslimische Viertel führt, nährt zusätzlich die Sorge vor einer neuen Eskalation der Gewalt. Der palästinensische Vize-Gouverneur Jerusalems, Abduallah Siam, warnte vor einer „Explosion“ in der Stadt.

Die israelische Nachrichtenseite „ynet“ schrieb, die gegenwärtige Hetze erinnere stark an jene vor dem Mord an Regierungschef Izchak Rabin durch einen rechtsextremen jüdischen Fanatiker 1995. Der bekannte Kommentator Barak Ravid von der Nachrichtenseite Walla verglich die Lage mit der Erstürmung des US-Kapitols durch Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump im Januar. „Es besteht eine echte Bedrohung der geordneten Machtübergabe in Israel“, sagte er.