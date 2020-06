In Hamburg, wie in jedem anderen Bundesland auch, bereiten sich die Schulen sowie die Schulbehörde aktuell auf den Unterricht nach den Sommerferien vor. Laut Medienberichten gehört zur Vorbereitung dort aber auch die Attestpflicht für Lehrer. „Da dann möglichst viele Lehrkräfte wieder in den Schulen gebraucht werden, soll es eine Attestpflicht geben, wenn Lehrerinnen und Lehrer wegen möglicher Corona-Risiken zu Hause bleiben wollen“, schreibt der NDR. Bislang sind Lehrer, die beispielsweise zur Risikogruppe gehören, lediglich dazu verpflichtet, sich der Schulleitung gegenüber zu erklären. Dadruch könnten die Lehrer bisher vom Präsenzunterricht in der Schule befreit werden. Eine Stichprobe seitens der Behörde ergab, dass sich bis zu 30 Prozent der Lehrer Sorgen wegen des Coronavirus machen würden und dadurch tendenziell vom Unterreicht fernbleiben könnten.