Die Lehren des Sturms auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 sollten auch die Deutschen beherzigen. Der Vertrauensverlust in die Politik ist immens. Es bedarf grundlegender Reformen, die bisher an Lagerdenken scheitern.

Ein US-Präsident – Donald Trump – der seine Anhänger anstiftet, zum Kapitol zu marschieren. Ein gehörnter Schamane, der sich die US-Flagge ins Gesicht gemalt hat. Ein Mob, der prügelnd