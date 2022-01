Mitten in der Vorlesung ist ein Mann mit einem Gewehr auf Studierende der Universität Heidelberg losgegangen. Eine Frau stirbt, drei Menschen werden verletzt. Der mutmaßliche Täter richtete sich nach der Tat selbst.

Bei einem mutmaßlichen Amoklauf in einem Hörsaal der Universität Heidelberg hat ein Mann eine junge Frau erschossen und drei Menschen verletzt. Die 23-jährige Frau sei ihren schweren Schussverletzungen wenige Stunden nach der Tat erlegen, sagte der zuständige Mannheimer Polizeipräsident Siegfried Kollmar am Montagabend bei einer Pressekonferenz. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich demnach um einen 18-jährigen Deutschen aus Mannheim. Er sei am Montagmittag in einen Hörsaal mit etwa 30 Menschen im Heidelberger Stadtteil Neuenheimer Feld gestürmt und habe mit einem Gewehr um sich geschossen, teilte die Polizei mit. Anschließend habe er sich im Außenbereich des Gebäudes das Leben genommen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem 18-Jährigen um einen Einzeltäter handelt.

Die Tat angekündigt

Zu einem möglichen Motiv machten die Ermittler noch keine Angaben. Dafür sei es noch zu früh, sagte Andreas Herrgen, Leiter der Staatsanwaltschaft Heidelberg. Nach früheren Angaben aus Sicherheitskreisen soll der Verdächtige – selbst Student – keine politischen oder religiösen Motive gehabt haben. Die Tat habe er unmittelbar zuvor angekündigt. Nach Angaben der Polizei schickte der Mann eine Whatsapp-Nachricht an seinen Vater. Er habe geschrieben, „dass Leute jetzt bestraft werden müssen“, sagte Kollmar. In der Nachricht habe er sich außerdem eine Seebestattung gewünscht. „Auch das werden wir noch verifizieren müssen“, betonte Kollmar.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der mutmaßliche Täter nicht vorbestraft, wie Herrgen sagte. Die beiden Tatwaffen, eine Schrotflinte und ein Repetiergewehr, soll er wenige Tage vor der Tat im Ausland erworben haben. Darauf deuteten Kaufbelege hin, die in seiner Mannheimer Wohnung gefunden wurden. Einen Waffenschein soll der 18-Jährige nicht besessen haben.

Mehr als 100 Schuss Munition

In einem Rucksack soll der Mann noch mehr als 100 Schuss Munition dabei gehabt haben. Warum er mit dem Schießen aufgehört habe, wisse man noch nicht, sagte Kollmar. Es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass eine bestimmte Person getroffen werden sollte. Wenn man sich aber zwei Waffen kaufe und über 100 Schuss Munition mit sich trage, liege der Verdacht nahe, dass man mehrere Personen töten wolle. Der Mannheimer hätte noch nachladen können.

Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner sprach den Opfern und Angehörigen sein Mitgefühl aus. „Wir waren nicht nur fassungslos, wir können es eigentlich gar nicht glauben, dass so etwas bei uns in Heidelberg passiert.“