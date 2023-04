Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 19. Februar 2020 erschießt ein 43-Jähriger in Hanau neun Menschen aus rassistischem Hass. Ein Jahr danach haben die Hinterbliebenen der Opfer immer noch viele Fragen an die Behörden zu den Hintergründen und fordern vollständige Aufklärung.

Ajla Kurtovic liegt schon im Bett, als sie hört, dass in Hanau irgendetwas passiert sein muss – eine Schießerei oder ein Überfall, wie es zunächst heißt.