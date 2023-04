Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Porträtiert: Die neue Botschafterin der USA in Berlin, Amy Gutmann, will mehr sein als eine Verkäuferin der Politik ihres Landes. Warum sie gerade junge Deutsche treffen will – und welche ganz persönlichen Reisepläne die 72-Jährige nun hat.

Eine Anekdote aus Amy Gutmanns Zeit als Präsidentin der University of Pennsylvania könnte ein Fingerzeig dafür sein, wie sie ihren neuen Job zu machen gedenkt. Im Dezember