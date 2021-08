Die Neuauflage der Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz unter Malu Dreyer packt das Generationenthema Klimaschutz an, stellt aber alles unter einen Finanzierungsvorbehalt. Das ist befremdlich.

Um beim Bild der Ampel zu bleiben: Eine Stadt beschließt, eine neue Verkehrsampel aufzustellen. Sie verspricht, den Fußgängerüberweg noch sicherer zu machen, den Rückstau bei Autos noch konsequenter zu verhindern und das Radfahren attraktiver zu machen. Dann schließt sie die Ampel aber nicht ans Stromnetz an, sondern versorgt sie über eine Photovoltaikanlage ohne Batteriespeicher. Das Ergebnis: Mal blinkt sie, mal nicht. Genauso ist es mit dieser neuen Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP unter der Führung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Rheinland-Pfalz. Der zentrale Satz des Koalitionsvertrags steht auf Seite 172: „Angesichts der unsicheren Haushaltslage stehen alle in diesem Koalitionsvertrag vereinbarten Vorhaben unter einem Finanzierungsvorbehalt.“ Echt jetzt? Wegen der Corona-Pandemie und der per Gericht erzwungenen Reform der Kommunalfinanzen wird nur nach Kassenlage gestaltet. SPD, Grüne und FDP können sich nicht einmal auf die Schwerpunkte für die nächsten beiden Jahre einigen. Statt eines Doppelhaushalts gibt es nur einen Ein-Jahres-Etat für 2022.

Ein Vertrag voller Regierungsprosa

Das erklärt, warum sehr viele wolkige Worte im Koalitionsvertrag stehen, aber keine Zahlen oder Summen. Nicht für die Bildung, nicht für das FDP-Steckenpferd Innenstädte, nicht für den Biotechnologiestandort und auch nicht für die so häufig im Mund geführte Transformation. Zum Vergleich: 2016 kam der Koalitionsvertrag mit viel weniger Seiten aus, aber es stand beispielsweise darin, dass 600 Millionen Euro in Straßenbau gesteckt werden sollten, 270 Lehrer neu eingestellt, aber 2000 Vollzeitstellen in der Landesverwaltung abgebaut werden sollten. 2011 gab es eine lange Liste der Grausamkeiten, um das Ziel der Schuldenbremse zu erreichen. Sehr konkrete Ansagen.

Aber 2021? Weder Einsparungen noch Ausgaben sind benannt. Nicht einmal beim Generationenthema Klimaschutz sind die geplanten Programme etwa für die Wasserstofftechnologie mit einer konkreten Summe unterlegt. Immerhin: Zeithorizonte sind dezidiert aufgeführt: Bis spätestens 2040 soll das Land klimaneutral sein, pro Jahr sollen die Zuwachsraten bei Wind- und Sonnenenergie bei 500 Megawatt installierter Leistung liegen. Das ist eine Hausnummer! Dass seit Bekanntwerden der Koalitionsziele nur die Gegner der Windkraft in der Pfalz aufbegehren, liegt auch daran, dass dieser Koalitionsvertrag in seiner Regierungsprosa ansonsten so wenig Reibungspunkte liefert.

Es wird noch einen Aufschrei geben. Wenn die Kulturschaffenden feststellen, wie das Land seine Kulturhoheit ausübt: Der Innenminister eröffnet Ausstellungen, die Familienministerin geht zu Opernpremieren und die freie Szene steht unter Finanzierungsvorbehalt.

Vom Experiment zum stabilen Bündnis

Es gibt noch eine andere Erklärung, warum die Ziele diesmal nicht kleinteilig durchdekliniert sind: Aus dem Experiment „Ampel“ ist in fünf Jahren ein stabiles politisches Bündnis geworden. Die Persönlichkeiten von Regierungschefin Malu Dreyer für die SPD, ihrer künftigen Stellvertreterin Anne Spiegel (Grüne) und der FDP-Frontfrau Daniela Schmitt stehen dafür, dass es so bleibt. Eine Regierung, die sich mit dem Land und nicht mit sich beschäftigt, ist auch etwas wert. Immerhin.