Die Entscheidung über die Zukunft der Koalition liegt bei FDP-Chef Christian Lindner – Vier Spekulationen aus dem Regierungsviertel.

Regierungsviertel Berlin: Vordergründig geht am Mittwoch alles seinen gewohnten Gang. Am Vormittag sitzt im Kanzleramt wie jede Woche das Bundeskabinett zusammen, nebenan beschäftigt sich der Bundestag mit einem Gesetz zur Stärkung der Herzgesundheit, und Innenministerin Nancy Faeser gibt ein Statement zum Schutz der kritischen Infrastruktur.

Alltag im politischen Berlin. Doch wie das Kaninchen auf die Schlage starrt die Republik auf das Krisenmanagement der Bundesregierung: Kanzler Olaf Scholz ( SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner ( FDP) konferieren derzeit täglich einige Stunden, holen sich ihre Leute dazu, zeigen sich danach aber verschwiegen. Der Kanzler glaubt, dass trotz der provokanten Vorlagen seines Finanzministers zur Wirtschaftspolitik ein Weitermachen möglich ist. „Wenn man will, kann man sich einigen“, sagt Scholz. Die Botschaft: Es liegt an Lindner, ob die Ampelkoalition platzt.

Die Nacht der Entscheidung?

Am Abend kommt der Koalitionsausschuss zusammen, die Sitzung dauerte bei Redaktionsschluss noch an. Es könnte die Nacht der Entscheidung für das taumelnde Regierungsbündnis sein. Die Koalition stehe schwankend an der Abbruchkante, heißt es in Parlamentskreisen. In solchen Momenten schießen Spekulationen ins Kraut.

Zum Beispiel: Scholz werde Lindner unter keinen Umständen aus der Koalition werfen, um ihm nicht die Märtyrer-Rolle zukommen zu lassen – nach dem Motto: Wir wollten ja, aber wir durften nicht. Spekulation zwei: Lindner wolle sich aus der Koalition nur dann zurückziehen, wenn es zuvor einen Ad-hoc-Parteitag der FDP gebe, auf dem er einen klaren Auftrag für den Bruch mit SPD und Grünen erhalte. Bestätigt wird das nicht, aber machbar wäre eine solche Zusammenkunft kurzfristig auf digitalem Weg.

Trump-Wahl könnte „Scheidung“ verschieben

Spekulation drei: Lindner zögert mit seinem Ausstieg, weil ein Aus der Ampel just nach der nun bestätigten Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten Instabilität in schweren Zeiten nach sich zöge. Die Sorgen bei den europäischen Partnern über die Verlässlichkeit der Deutschen und die Robustheit ihres Landes wären groß. Lindner würde man anlasten, die Scheidung von der Ampel zum falschen Zeitpunkt vollzogen zu haben.

Spekulation vier: Wenn Lindner tatsächlich die Koalition platzen ließe, wäre die Begründung die gleiche wie vor vier Jahren. Als der FDP-Chef im November 2017 die Gespräche über die Jamaika-Koalition mit Union und Grünen abbrach („Wir haben Stunden, Tage und Wochen miteinander gerungen“) und im Regen vor der baden-württembergischen Landesvertretung seine Entscheidung verkündete, sagte er: „Wir sind für Trendwenden gewählt worden, aber sie waren nicht erreichbar, nicht in der Bildungspolitik, nicht bei der Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, nicht bei der Flexibilisierung unserer Gesellschaft, nicht bei der Stärkung der Marktwirtschaft und bis zur Stunde auch nicht bei einer geordneten Einwanderungspolitik.“ Dieser „Jamaika“-Moment könnte sich wiederholen. Viel anders als damals dürfte Lindners Schlussstatement auch dieses Mal nicht ausfallen – sollte es denn tatsächlich so weit kommen.