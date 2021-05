Mit allen 55 Stimmen ihrer Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP ist Malu Dreyer am Dienstag für fünf weitere Jahre zur Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz gewählt worden. In ihren Reden haben die SPD-Politikerin und der im Amt bestätigte Landtagspräsident Hendrik Hering Antisemitismus verurteilt.

Die Bedrohung jüdischer Bürger und Einrichtungen sei „ein Angriff auf uns alle, auf unser friedliches Zusammenleben, auf unsere Demokratie“, sagte Dreyer nach ihrer Vereidigung zu den Demonstrationen in Deutschland angesichts des Nahost-Konflikts. Auf den konstruktiven Dialog mit dem neuen Landtag freue sie sich. „Auf das ehrliche Ringen um die besten Wege. Politik bedarf eines Klimas des Respekts.“ Die 60-jährige Juristin, die in Neustadt geboren ist und in Trier lebt, regiert seit 2013. Am 16. Juni wird sie ihre Regierungserklärung abgeben.

„Antisemitismus ist keine Meinung, sondern menschenverachtend und rassistisch“, sagte Landtagspräsident Hendrik Hering in seiner Antrittsrede. „Es beschämt mich zutiefst, und es ist eine Schande für unser Land, wenn Juden in Deutschland in Angst leben müssen.“ Hering sagte außerdem, er wolle die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung weiterentwickeln und sprach von „Experimenten in Form von Bürgerräten“.

Rückkehr in Deutschhaus verzögert sich

Der 57-jährige SPD-Abgeordnete aus dem Westerwald wurde mit den Stimmen von SPD, CDU, Grünen, FDP und den erstmals im Landtag vertretenen Freien Wählern gewählt. Die neun Abgeordneten der AfD enthielten sich der Stimme. Einstimmig wurden Herings Stellvertreter gewählt, Matthias Lammert (CDU) und Astrid Schmitt (SPD).

Zur konstituierenden Sitzung der 18. Wahlperiode trafen sich die 101 Abgeordneten in der Mainzer Rheingoldhalle. Die Rückkehr in das renovierte Deutschhaus verzögert sich Corona-bedingt.

Kritik an Umgangsformen

Zum zweiten Mal nach 2016 eröffnete die Mainzer FDP-Abgeordnete Cornelia Willius-Senzer (77) die konstituierende Sitzung als Alterspräsidentin. Sie appellierte an die Abgeordneten, sich stets der Verantwortung bewusst zu sein, dass vier Millionen Rheinland-Pfälzer auf sie vertrauten. Sie sollten ihr Mandat so nutzen, dass erkennbar werde, dass sie sich dem Wohl des Landes verpflichtet fühlten. Zum Umgang der Parlamentarier untereinander sagte sie: „Wir dürfen uns nicht dazu hinreißen lassen, gewisse Umgangsformen aus den sogenannten sozialen Medien zu kopieren.“

Am Nachmittag vereidigte der Landtagspräsident die stellvertretende Ministerpräsidentin und Klimaschutzministerin Anne Spiegel (Grüne) und die weiteren Kabinettsmitglieder, die zuvor von Dreyer ernannt wurden: Daniela Schmitt (FDP, Wirtschaft), Doris Ahnen (SPD, Finanzen), Herbert Mertin (FDP, Justiz), Roger Lewentz (SPD, Innen), Alexander Schweitzer (SPD, Arbeit und Transformation), Clemens Hoch (SPD, Wissenschaft und Gesundheit), Katharina Binz (Familie, Kultur, Integration). Spiegel, Hoch und Binz verzichteten auf die Gottesformel bei der Vereidigung.

Dreyer legte ihr Abgeordnetenmandat nieder, für sie rückte Sven Teuber aus Trier nach.

