Dem Altkanzler droht der Verlust von Privilegien: Die Ampel-Parteien verständigten sich darauf, dessen vom Staat bezahlte personelle und räumliche Ausstattung zu streichen. Offizieller Grund: Schröder nehme keine Verpflichtungen mehr wahr.

Gesehen hat man Gerhard Schröder schon lange nicht mehr in dem Gebäude in der Straße Unter den Linden. Die Räumlichkeiten am Ende des Flurs im vierten Obergeschoss sind verwaist,