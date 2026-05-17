Die Tat hat in Italien erneuten Streit über Migration ausgelöst. Vize-Premier und Rechtsaußen Matteo Salvini erklärt die Integration für gescheitert.

Nach der Amokfahrt eines Einwanderers der zweiten Generation in Modena streitet die italienische Politik – wieder einmal – über Migration und Integration. Dabei hat die Tat wohl mit beidem wenig zu tun. Inzwischen ist klar, woher das deutsche Opfer stammt.

Opferbeauftragter von Rheinland-Pfalz äußert sich

Die von einem rasenden Autofahrer in Modena schwer verletzte Deutsche kommt aus Rheinland-Pfalz. Die 69-Jährige stamme aus dem Süden des Bundeslandes, sagte der Opferbeauftragte der Landesregierung, Detlef Placzek, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Eine nahe Verwandte sei auf dem Weg zu ihr.

Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella und Regierungschefin Giorgia Meloni haben am Sonntag den Verletzten in den Krankenhäusern von Modena und Bologna einen Besuch abgestattet, um ihnen ihre Anteilnahme zu bekunden und den Ärzten und Rettern für ihre Arbeit zu danken. Am Tag nach der Amokfahrt befanden sich noch acht der 15 Opfer im Krankenhaus. Eine Frau, der beide Beine amputiert werden mussten, rang nach Angaben der Ärzte immer noch um ihr Leben. Todesopfer hat es nicht gegeben.

Absichtlich Menschen verletzt

Am Samstagnachmittag war ein 31-jähriger, in Italien geborener Sohn von Immigranten aus Marokko in einem Kleinwagen mit hoher Geschwindigkeit in die belebte Innenstadt von Modena gerast und hat dabei – mit Absicht, wie Aufzeichnungen von Überwachungskameras nahelegen – mehrere Passanten überfahren. Schließlich krachte das Auto in ein Schaufenster und kam zum Stehen. Bewaffnet mit einem Messer versuchte der Amokfahrer zu flüchten, wurde aber von fünf Passanten überwältigt und von der Polizei festgenommen.

Die Tat erinnert an die Anschläge des Jahres 2016 in Nizza mit 96 Toten, am Breitscheidplatz in Berlin mit zwölf Toten und an ähnliche Anschläge in anderen Ländern. Allerdings ist laut den Behörden klar, dass es sich nicht um einen islamistischen Terroranschlag wie in Nizza oder Berlin handelt. Der Täter war bis vor zwei Jahren wegen einer schizoiden Persönlichkeitsstörung in Behandlung. Er hat nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler keinerlei Kontakte zu extremistischen Milieus, besuchte keine Moscheen und ist auch nicht vorbestraft. Sein Motiv ist unklar.

Lega-Chef bedient sich Polemik

Die vielen offenen Fragen und die psychische Krankheit des Täters hielten Lega-Chef und Vizepremier Matteo Salvini nicht davon ab, sich polemisch über Migration und Integration zu äußern. „In zu vielen italienischen Städten ist die Integration der sogenannten zweiten Einwanderer-Generation gescheitert. Es gibt Leute, die absolut nicht integrierbar sind, und es hilft nicht weiter, wenn diese dramatische Tatsache aus ideologischen Gründen abgestritten wird“, sagte der Rechtsaußenpolitiker. Statt Debatten über die erleichterte Einbürgerung zu führen, müssten Aufenthaltsbewilligungen geschaffen werden, die sofort verfallen, wenn ein Migrant straffällig werde.

Die Opposition erinnerte den Lega-Chef daran, dass er und seine Partei in den vergangenen acht Jahren während insgesamt sechseinhalb Jahren an der Regierung beteiligt gewesen seien. Unter anderem war Salvini in dieser Zeit auch als Innenminister verantwortlich für die innere Sicherheit des Landes. „Was ist denn in dieser ganzen Ewigkeit passiert? Wurde die Zahl der Abschiebezentren oder die der Polizeibeamten erhöht? Salvini hat nichts dergleichen gemacht“, erklärte der Mitte-Politiker und ehemalige Minister Carlo Calenda. Und: „Statt uns ständig Vorträge darüber zu halten, was geschehen müsste, soll es Salvini einfach machen – sonst soll er nach Hause gehen.“

Auch Einwanderer schnappen Amokfahrer

Der Bürgermeister von Modena, Massimo Mezzetti, wies den Lega-Chef des weiteren darauf hin, dass es sich bei zwei der fünf „mutigen Männer“, die den Amokfahrer überwältigt hatten, ebenfalls um Einwanderer gehandelt habe.