Donald Trump wird bei seinem Peking-Besuch auf einen selbstbewussten Xi Jinping treffen. Längst sieht der das chinesische System als überlegen an.

Als Donald Trump während seiner ersten Präsidentschaft 2017 nach Peking reiste, wurde er wie ein Kaiser empfangen. In der Verbotenen Stadt erhielt der US-Präsident nicht nur eine Privatführung, begleitet von Xi Jinping. Sondern er durfte auch – entgegen der sonst in China streng eingehaltenen diplomatischen Protokolle – ein Staatsbankett in den imperialen Räumlichkeiten abhalten. Mehr Pomp geht nicht.

Fast zehn Jahre später trifft Trump nun auf eine Volksrepublik, die sich stark gewandelt hat. Wenn seine Air Force One am späten Mittwoch in der chinesischen Hauptstadt landet, ist längst nicht mehr klar, ob der mächtigste Staatschef der Welt den zweitmächtigsten Amtskollegen besucht – oder genau umgekehrt. Vieles deutet daraufhin, dass sich das Kräfteverhältnis zwischen China und den Vereinigten Staaten neu austariert hat.

Trumps Ausgangslage ist tatsächlich alles andere als einfach. So droht er derzeit auf beiden seiner Hauptkriegsschauplätze zu scheitern: im militärisch geführten Iran-Krieg ist nach wie vor kein Sieg in Sicht, und auch der ökonomische Handelskrieg gegen China hat bislang keine der erhofften Resultate erzielt.

Dabei hat die Parteiführung in Peking, trotz aller ideologischen Differenzen, stets nach Washington aufgeschaut. Die USA haben den Wirtschaftsplanern der Kommunistischen Partei Respekt abgerungen, wurden von der damals noch existierenden Zivilgesellschaft bewundert, galten innerhalb akademischer Kreise als Goldstandard. Mittlerweile ist der Glanz Amerikas längst verblasst.

Ein Wendepunkt war die in den USA ausgelöste Finanzkrise 2008, die westliche Staaten in die Rezession riss, die aber China wegen seinen enormen Devisenreserven und staatlichen Interventionsmöglichkeiten praktisch unbeschadet überstand. Später verzettelten sich die USA in außenpolitischen Abenteuern in Nahost und ideologischen Grabenkämpfen im Innern, während chinesische Firmen in sämtlichen Zukunftstechnologien rasant aufholten. Gekrönt wurde diese Entwicklung von Donald Trump: einem Präsidenten, der in China mittlerweile als historische Chance begriffen wird – weil er gegen seine Alliierten droht, die Nato in Frage stellt und sich aus multilateralen Institutionen zurückzieht.

Xi hält derzeit die stärkeren Trümpfe in der Hand – etwa das Quasi-Monopol auf Seltene Erden. Und der 72-Jährige schreckt auch nicht davor zurück, seine wirtschaftspolitische Macht aggressiver auszuspielen. Doch nicht wenige Experten halten die demonstrative Stärke der Chinesen für eine gefährliche Hybris. Der in China geborene Yanzhong Huang, der an der US-Denkfabrik „Council on Foreign Relations“ forscht, attestiert seiner Heimat „ein gefährliches neues Übermaß an Selbstvertrauen, das auf falschen Vorstellungen über den Niedergang Amerikas beruht“, wie er in einem Meinungsbeitrag der „New York Times“ schreibt.

Angefeuert wird dieses Narrativ maßgeblich durch den chinesischen Propagandaapparat. In den Abendnachrichten des Staatsfernsehens wird täglich über die USA berichtet – aber ausschließlich als Land, das sich im gesellschaftlichen Niedergang befindet und außenpolitisch nur Chaos und Kriege anzettelt.

Natürlich soll das auch von den Problemen im Inneren ablenken: der hohen Jugendarbeitslosigkeit etwa, einer anhaltenden Immobilienkrise und rasant einbrechenden Geburtenraten. Wer ins Reich der Mitte blickt, insbesondere in den Provinzen, sieht ein Land im Erschöpfungszustand.

Und dennoch: Xi Jinping ist überzeugt davon, dass die Herausforderungen der USA schwerwiegender sind als die eigenen; auch weil er seine Bevölkerung für widerstandsfähiger hält.