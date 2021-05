US-Präsident Bidens zurückhaltende Reaktion auf die Gewalt in Israel und den Palästinensergebieten ist so zu erklären: Washington hofft, der Konflikt sei wegen Israels Annäherung an arabische Nationen nachrangig geworden.

Joe Biden hat eine Weile gebraucht, ehe er sich in den Nahostkonflikt einschaltete. Am Freitag entsandte er Hady Amr, den für die israelisch-palästinensischen Beziehungen zuständigen Abteilungsleiter im State Department, in die Krisenregion. Echtes Engagement sähe wohl anders aus. Die Vereinigten Staaten, so signalisiert der Präsident, bemühen sich um eine Waffenruhe. Aber die Zeiten, in denen sie wie die Feuerwehr agierten und mindestens der Außenminister losflog, um aufkommende Brände schnellstmöglich zu löschen, die sind fürs Erste vorbei.

Dass die Gewalt im Nahen Osten aufflammt, ist in Bidens Augen ein Störfaktor, der nur ablenkt von wichtigeren Baustellen. China, der Kampf gegen den Klimawandel, die Wiederherstellung amerikanischer Glaubwürdigkeit gegenüber den nach vier Jahren Trump verunsicherten Verbündeten: Das sind die außenpolitischen Prioritäten im Weißen Haus. Hinzu kommt eine durch lange Regierungserfahrung gespeiste Skepsis. Biden war Vizepräsident, als die USA ihren bislang letzten ernsthaften Versuch unternahmen, Israelis und Palästinenser zu einer Friedenslösung zu bringen. In den Jahren 2013 und 2014 pendelte Barack Obamas Außenminister John Kerry so ausdauernd wie erfolglos zwischen Jerusalem und Ramallah. Am Ende stand die nüchterne Erkenntnis, dass auch der eifrigste Schlichter nichts auszurichten vermag, wenn die Parteien nicht selber zu schmerzhaften, notwendigen Kompromissen bereit sind.

Andere Prioritäten

Ohnehin ist es aktuell der Atomdeal mit Iran, der mit Blick auf die Nahost-Region ganz oben auf Bidens Agenda steht. Er will wieder einsteigen in das von Donald Trump aufgekündigte Abkommen von 2015. Was allein schon genug Reibungen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu auslöst, einem entschiedenen Gegner der Vereinbarung, der zugleich die Regierung des einzigen festen Verbündeten Amerikas in der Region leitet. Auf den Punkt gebracht: Die Eskalation der Spannungen zwingt Biden in einen Part, den er sich nur zu gern erspart hätte.

Zunächst konzentrierte er sich denn auch darauf, an regionale Akteure zu appellieren, in der Hoffnung, sie könnten zur Beruhigung der Lage beitragen. Ägypten, Saudi-Arabien, die Türkei und Katar, sie alle sollten mäßigend auf die Hamas einwirken, mit dem Ziel, die Raketenangriffe auf Israel zu beenden. Und bei allen Differenzen zur Administration Donald Trumps hofft auch die Biden-Regierung, dass sich der Nahe Osten ohnehin „normalisiert“. Trumps „Abraham Accords“, die Beziehungen Israels zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Marokko und Sudan eröffneten, haben die Unterstützung beider Parteien im US-Kongress. Trumps Coup nährte aber eine Illusion: dass der israelisch-palästinensische Knoten kein Schlüsselthema mehr sei – „die Story von gestern“, wie der Nahostexperte und Kolumnist Thomas Friedman in der „New York Times“ schreibt.

Amerikas Einfluss bleibt unverzichtbar

Nun aber melden sich die vergessenen Palästinenser und auch ihr Leid mit aller Macht zurück. Insofern schlägt auch für Biden eine Stunde der Wahrheit. Er muss der Realität ins Auge blicken, nachdem sein Amtsvorgänger Illusionen beschworen hatte.

Am liebsten, sagt Aaron David Miller, einer der Nahostvermittler aus der Ära Bill Clintons, wäre es dem Präsidenten gewesen, wäre dieses leidige Thema „irgendwie verschwunden“. Jetzt beschäftigt es Biden intensiver, als er bei seiner Vereidigung gehofft haben dürfte. So wünschenswert es sein mag, dass die USA sich heraushalten könnten, muss Biden eines beherzigen: Wenn jemand Israel beeinflussen kann, dann sind es die USA.