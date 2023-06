Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In London geht die US-Regierung in Berufung, weil sie die Auslieferung des Wikileaks-Gründers will.

Mehr als ein Jahrzehnt schon währt der Fall Julian Assange. Über den im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh einsitzenden Enthüllungsaktivisten wird seit Mittwoch in einem Berufungsverfahren